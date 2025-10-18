En el último amistoso de la Selección Peruana, uno de los jugadores que causó extrañeza por su ausencia fue Oliver Sonne. El futbolista de raíces peruanas se perfilaba como uno de los que lideraría el próximo proceso clasificatorio para la ‘bicolor’, pero no fue considerado por una justificada razón. Y es que Manuel Barreto priorizó que se quede en Inglaterra para no perder la consideración del comando técnico del Burnley, pero la situación no se dio como quizá todos los actores esperaban.

A pesar de la facilidad que le dieron desde Videna para permanecer en los entrenamientos junto a su club, el estratega Scott Parker parece mostrarse determinado en no tomar en cuenta al ‘vikingo peruano’ en su lista para la Premier League.

Si bien, el lateral si ha sumado minutos esta nueva temporada -tanto en la Premier League como en la EFL Cup- lo real es que Sonne no ha podido sumar minutos desde hace prácticamente un mes. A pesar de que en algunos encuentros fue considerado en la lista final.

Oliver Sonne debutó en la Premier League en duelo con el Tottenham. (EFE)

De hecho, la última vez que Oliver Sonne pudo jugar con su equipo fue el pasado 23 de septiembre de este año, siendo titular en la derrota frente al Cardiff en la EFL Cup, lo que les terminó costando también la eliminación del torneo. Incluso, fue protagonista en la jugada que le dio el triunfo a su rival.

Después de ese duelo es que no volvió a ser considerado en los planes del técnico del Burnley, que quizá vio ese error como determinante para que no le den una nueva oportunidad de sumar minutos en la Premier League, donde marchan cerca de los puestos de descenso.

Incluso, en el compromiso que tuvieron frente a los Leeds, el defensor nacional tampoco apareció en la lista final del partido, quedándose sin la chance de ganarse su lugar una vez más.

Alineación de Burnley vs Leeds donde no aparece Oliver Sonne. (Foto: Captura X)

¿Cuánto aumentó su valor de mercado?

El futbolista peruano-danés dejó el Silkeborg de Dinamarca para ir al Burnley que, en aquel entonces, jugaba en Premiership. Producto de una buena campaña, lograron el ascenso y el lateral pudo quedarse para jugar la Premier League. Si bien no cuenta con la continuidad esperada, estar en una de las ligas más competitivas permitió un nuevo registro: el más caro del Perú en el mundo.

De acuerdo al portal Transfermarkt, Oliver Sonne elevó su valor a 4 millones de euros en el mes de octubre de 2025. Previamente, estuvo tasado en 2,7 millones; sin embargo, su presencia en la Premier League parece haber influido en este cambio.

De esta manera, es el peruano más caro, superando a Marcos López que quedó en segundo lugar con un costo de 2,5 millones, misma cantidad para Piero Quispe. El top 5 de peruanos lo completan Renato Tapia, actualmente jugador de Al Wasl FC de Emiratos Árabes Unidos (llegó tras terminar contrato con Celta de LaLiga), y Erick Noriega, fichado por Gremio, con el valor de 2 millones de euros.

