La cuarentena continúa y parece que no hay cuándo volvamos a vivir un partido de fútbol, desde las tribunas y abrazados en un solo canto. Atrás quedaron los estadios repletos y los cánticos en las gradas, debido a un virus que día a día sigue matando a más personas en el país y en el mundo. Todo indica que la vuelta del deporte rey no será pronto, pero también que no será como antes.

“Vislumbro que el fútbol, lo que respecta al once contra once y al campo de juego, demorará algunos días en retomarse, sin cambios considerables en el aspecto técnico. En lo que sí podría haber cambios radicales es en el entorno. Por ejemplo, la posibilidad de entradas más baratas, para que la gente -al menos en los dos o tres meses siguientes a este colapso económico- puedan ir a los estadios”, comparte Jorge Luis Pinto a Depor, desde su residencia en Colombia.

Y es que, el fuerte impacto económico que ha tenido la paralización temporal de los torneos se refleja en los clubes. No solo porque verán mermadas sus ganancias en cada fin de semana durante la cuarentena, sino también porque sus propios jugadores deberán sacrificarse para que haya un equipo al cual volver.

¿Qué cambios habría cuando se retomen los torneos?

Jorge Luis Pinto sabe que no será sencillo el regreso a los estadios. Por el lado deportivo, se tiene que volver a la intensidad de los entrenamientos, que -evidentemente- no se gana practicando en casa. En ese sentido, será necesario volver a una pretemporada que ayude a los jugadores a familiarizarse nuevamente con el campo de juego.

“No creo que antes de empezar junio se arranque con los campeonatos. Primero por la organización, ya que tomará tiempo reorganizar los esquemas del torneo; segundo, por la preparación. Pienso que debe hacerse una pretemporada total, que mínimo abarca 25 días, para que los jugadores estén en óptimas condiciones", precisa el DT.

Sin embargo, no son los únicos factores de cambio. Por el lado psicológico, el estratega colombiano ve muy difícil la vuelta a los estadios en corto tiempo, debido al "temor en las personas de estar en grupos humanos grandes, donde pueda existir una nueva contaminación o se proyecte este virus”. Ante ello, el colombiano prevé que los clubes tengan que tomar decisiones económicas al respecto.

Un gesto de conciencia: ceder un porcentaje del sueldo

El extécnico de Alianza Lima sabe que todos deberán ‘ponerse la camiseta’ cuando los campeonatos se reanuden. Por una parte están los salarios de los jugadores y funcionarios del club, los cuales -si es que ya no sufrieron cambios- tendrán que verse modificados, a fin de hacer ‘caja’, durante el este periodo sin ganancias.

“La ausencia económica de todos los involucrados, como los derechos televisivos, la venta de entradas y más, va a ser muy complejo de recuperar. A este punto, los equipos van a tener que sacrificarse un poco, así como los jugadores y el cuerpo técnico”, indica Jorge Luis Pinto, quien también aplaude la decisión de los jugadores del Real Madrid de ceder un porcentaje de su sueldo, calificando la acción de “humanista y un gesto de conciencia” en plena crisis.

Coronavirus: reducción de sueldos desata polémica en el mundo del fútbol

Además de la reducción de sueldos, se encuentra el abaratamiento de las entradas. El fuerte impacto que está teniendo el cierre de actividades laborales, en muchos sectores, también ha afectado la economía familiar de los hinchas, por lo que habrá poco dinero para destinar a los espectáculos, incluyendo los deportivos.

Jorge Luis Pinto en cuarentena

Jorge Luis Pinto ocupa las horas libres que le ha dado la cuarentena para escribir su libro, el cual espera que pueda estar listo para junio. Todas las mañana se sienta en su computadora horas de horas para plasmar sus ideas. El colombiano espera que sea un texto didáctico y que todos puedan entender, especialmente los periodistas. Sin embargo, también tiene momentos en los que añora reencontrarse con los amigos y tener una buena chala.

El estratega sabe que es necesario este tiempo de aislamiento, pero lo toma con calma, ya que “por encima de todo está la vida y es lo primero que debemos de cuidar. El fútbol no va a desaparecer y va a continuar”. Solo queda aguardar con el mejor ánimo y con la esperanza de que pronto vuelva a rodar el balón.

