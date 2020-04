Gregorio Pérez vive la cuarentena en Uruguay. El técnico de Universitario de Deportes le contó al diario El Observador cómo pasa los días de encierro sin ver a sus nietos y haciendo ejercicios entre las sillas de su sala. Su hija le deja las compras en la puerta y ve a dos de sus nietos por la ventana. El DT lava hasta las bolsas de las compras.

“Tengo cinco nietos. A los tres varones que son los más chicos no los veo, solo por video llamada. Yo lavo hasta las bolsas. Esto es así, no se sabe qué puede pasar”, contó el entrenador crema.

“Estoy acá, encerrado. Las primeras semanas se hicieron muy llevaderas con la rutina, pero ya se ha hecho muy largo y cada día que pasa estoy más preocupado. No soy pesimista, pero sí realista, la vuelta a la normalidad no se ve a corto plazo”, añadió el DT a El Observador.

Gregorio Pérez escucha programas deportivos peruano y tiene contacto con gente del cuerpo técnico y futbolistas, tanto de primera como de juveniles. Cuenta que en Lima está todo controlado y que “si te agarran en la calle vas preso”.

Su rutina de ejercicios

El entrenador de Universitario de Deportes tiene una rutina de ejercicios desde hace más de 30 años. A los 72 años continúa y hace trabajo físico por 70 u 80 minutos por día.

“Toda la vida hice ejercicio y esto me complica. No tengo más remedio que hacerlo en casa. En el apartamento tengo un circuito de 22 metros y allí voy y vengo. Capaz que hago más que cuando yo jugaba. Me gusta y mi cabeza piensa en otra cosa”, dijo,

“A veces cabeceo una lámpara de techo o le pego una patada a una silla”, contó riendo.

Gregorio Pérez reniega con la gente que ve en la calle desde su balcón. “Me fastidia bastante ver a la gente trotando, jugando, paseando perros, sin tapabocas. A veces, hay personas que solo piensan en ellas, es parte del egoísmo. Yo soy Consciente y me quedo en casa”.

