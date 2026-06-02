El puesto de entrenador de la Liga 1 vuelve a convertirse en una trituradora. Cusco FC se ha quedado oficialmente sin director técnico de cara al Torneo Clausura luego de confirmarse la salida del uruguayo Alejandro Orfila. Tras una seguidilla de resultados que no colmaron las expectativas de la directiva imperial, el ciclo del charrúa llegó a su fin, y ahora el equipo dorado buscará su tercer entrenador en lo que va de la temporada.

La aventura de Orfila en la ciudad del Cusco fue efímera y estuvo marcada por la irregularidad. El estratega uruguayo, quien asumió las riendas del club el pasado 30 de marzo en reemplazo del argentino Miguel Rondelli, comandó al primer equipo en apenas 15 compromisos oficiales entre el campeonato local y la Copa Libertadores. El balance numérico terminó pasándole factura: cosechó 5 triunfos, 3 empates y sufrió 7derrotas.

El detonante principal de su salida fue el rendimiento del equipo a nivel internacional y algunas caídas catastróficas en el plano local. En la Copa Libertadores, Cusco FC no pudo hacer pie en una exigente fase de grupos donde quedó emparejado con rivales de la talla de Flamengo, Estudiantes de La Plata e Independiente Medellín. Sin embargo, el golpe más duro y humillante de su gestión ocurrió en el Matute, donde sufrió una escandalosa goleada de 8-0 a manos de Alianza Lima, un resultado que caló hondo en la confianza del plantel y de la directiva.

Con la destitución de Alejandro Orfila, la lista de entrenadores caídos en la presente campaña de la Liga 1 se vuelve alarmante. El uruguayo se une a un extenso pelotón de técnicos que iniciaron el año con ilusiones renovadas, pero terminaron firmando su finiquito antes de tiempo debido a los malos resultados o por distintos factores que motivaron su partida.

Cusco FC quedó último en su grupo en la Copa Libertadores sin ganar un solo partido. (Foto: Getty Images)

Entre las salidas más ruidosas de la temporada destaca la de Javier Rabanal en Universitario de Deportes, cesado tras una dura caída frente a Melgar. Precisamente, el cuadro arequipeño también cambió de timón a mitad del Apertura tras cortar el ciclo de Juan Reynoso por mutuo acuerdo debido a un arranque adverso. Por su parte, Sporting Cristal tampoco fue la excepción a la regla y vio partir a Paulo Autuori, pese a lograr el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La purga de directores técnicos continuó en otros puntos. Instituciones norteñas como Atlético Grau decidieron prescindir de los servicios de Ángel Comizzo, mientras que en FC Cajamarca cesaron a Carlos Silvestri tras cosechar un solo triunfo en las primeras siete jornadas del campeonato. En el Callao, la directiva de Sport Boys tampoco tuvo paciencia con el colombiano Jaime De la Pava, quien nunca encontró la mano del equipo porteño.

La lista se incrementa al mirar hacia el centro y el norte del país, donde proyectos ambiciosos se desmoronaron en cuestión de semanas. Roberto Mosquera no pudo sostenerse en el banco de Sport Huancayo, Hernán Lisi dejó su cargo en el Deportivo Garcilaso, y Pablo Trobbiani fue apartado de la dirección técnica del ADT. Asimismo, el recién ascendido Juan Pablo II College despidió a Marcelo Zuleta tras 14 jornadas, completando una alarmante estadística junto a la salida previa de Carlos Bustos de UTC.

A las puertas del Torneo Clausura, Cusco FC deberá iniciar una búsqueda contrarreloj para encontrar al reemplazo idóneo que pueda enderezar el rumbo del equipo. La salida de Alejandro Orfila no hace más que revalidar una cruda realidad: en el fútbol peruano, el si los resultados no se sostienen, la pita se rompe siempre por el lado más débil.

Miguel Rondelli. (Foto: Liga 1)

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