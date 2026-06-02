Fichajes Liga 1 2026: altas, bajas y rumores en el mercado de pases para el Torneo Clausura.
Fichajes Liga 1 2026: altas, bajas y rumores en el mercado de pases para el Torneo Clausura.

La temporada 2026 de la Liga 1 sigue su curso. se proclamó ganador del Torneo Apertura y espera seguir en esa senda para buscar el título nacional luego de tres años de dominio de , quien cerró un semestre con muchos altibajos. Por su parte, apuntan a levantar cabeza con una serie de refuerzos que se van a sumar para esta segunda parte del año. Aquí te contamos todos los detalles y cómo se va moviendo el mercado de pases que se abre nuevamente el 1 de julio.

En esta nota de Depor podrás revisar todos los movimientos del mercado en la continuación de la Liga 1 2026: las altas confirmadas, las salidas que ya se dieron, los jugadores que regresan tras préstamo, así como los nombres que vienen sonando para reforzar a más de una institución del torneo peruano. Ojo, algunos clubes también buscarán sumar o cambiar los cupos de extranjero para potenciar sus planteles.

Universitario de Deportes

ALTASBAJASRUMORES
Álvaro RojasMartín Pérez GuedesPiero Quispe
Paolo ReynaAdrián Quiroz
Sekou GassamaWilliam Carvalho
Miguel SilveiraGianluca Lapadula
Rodrigo Saravia
Renzo López
Piero Magallanes

Alianza Lima

ALTASBAJASRUMORES
Carlos GómezRenato Tapia
Pedro Aquino

Sporting Cristal

ALTASBAJASRUMORES
Hernán BarcosFelipe VizeuJuan Manuel Cuesta
Cristian BenaventeFrancisco Arancibia
Claudio Torrejón

ADT

ALTASBAJASRUMORES
Pablo Trobbiani (DT)

Alianza Atlético

ALTASBAJASRUMORES

Atlético Grau

ALTASBAJASRUMORES

CD Moquegua

ALTASBAJASRUMORES

Cienciano

ALTASBAJASRUMORES
Álvaro Rojas

Comerciantes Unidos

ALTASBAJASRUMORES

Cusco FC

ALTASBAJASRUMORES
Alejandro Orfila (DT)

Deportivo Garcilaso

ALTASBAJASRUMORES
Agustín Graneros

FC Cajamarca

ALTASBAJASRUMORES
Hernán Barcos
Arley Rodríguez
Matías Almirón
Pablo Lavandeira
Brandon Palacios

Juan Pablo College II

ALTASBAJASRUMORES
Christian CuevaPaolo Reyna
Marcelo Zuleta (DT)

Los Chankas

ALTASBAJASRUMORES

Melgar

ALTASBAJASRUMORES

Sport Boys

ALTASBAJASRUMORES
Juan David TorresChristian Cueva

Sport Huancayo

ALTASBAJASRUMORES

UTC

ALTASBAJASRUMORES


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SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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