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Fichajes del Torneo Clausura 2026: rumores, altas, bajas y contrataciones en la Liga 1
La temporada 2026 de la Liga 1 sigue su curso. Alianza Lima se proclamó ganador del Torneo Apertura y espera seguir en esa senda para buscar el título nacional luego de tres años de dominio de Universitario de Deportes, quien cerró un semestre con muchos altibajos. Por su parte, Sporting Cristal apuntan a levantar cabeza con una serie de refuerzos que se van a sumar para esta segunda parte del año. Aquí te contamos todos los detalles y cómo se va moviendo el mercado de pases que se abre nuevamente el 1 de julio.
En esta nota de Depor podrás revisar todos los movimientos del mercado en la continuación de la Liga 1 2026: las altas confirmadas, las salidas que ya se dieron, los jugadores que regresan tras préstamo, así como los nombres que vienen sonando para reforzar a más de una institución del torneo peruano. Ojo, algunos clubes también buscarán sumar o cambiar los cupos de extranjero para potenciar sus planteles.
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.