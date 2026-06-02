Universitario de Deportes continúa trabajando en la repotenciación de su plantel de cara al Torneo Clausura, con el objetivo de dejar atrás el rendimiento irregular que tuvieron durante el primer semestre y enfocarse de lleno en la disputa del título nacional. En tienda crema saben perfectamente que Alianza Lima parte con ventaja después de haberse llevado el Apertura, sin embargo, nada hasta dicho y precisamente por eso ajustarán algunas piezas en la interna para llegar mejor armados para la segunda parte del año.

En medio de esto, el área deportiva viene analizando varios nombres que podrían sumarse al proyecto deportivo liderado por Héctor Cúper, entendiendo que está abierta la posibilidad de que el argentino deje atrás el 3-5-2 y busque otras variantes con su propia manera de ver el fútbol, lo que supone la necesidad de contar con futbolistas que estén más adaptados a jugar en una línea de cuatro. Así pues, en las últimas horas se reveló un nombre que generó mucho revuelo mediático entre los hinchas merengues.

Según revelaron en L1 Radio, Universitario contactó con Gianluca Lapadula para convencerlo de jugar en el fútbol peruano. Como se sabe, si bien el delantero está muy familiarizado con nuestro país a raíz del vínculo que se generó cuando decidió jugar por la Selección Peruana, siempre jugó en Europa. No fue un simple diálogo, sino un ofrecimiento formal para conocer sus pretensiones y saber si está dispuesto de llegar a la Liga 1.

Gianluca Lapadula marcó seis goles en la temporada 2025-26 con el Spezia. (Foto: Spezia)

Eso sí, la citada fuente precisó que el hecho de que exista un ofrecimiento real por pare de la ‘U’, no significa de antemano que Lapadula pueda aceptar tan fácilmente. Debido a que el atacante nacional tiene una vida hecha en Italia, tendrían que darse una serie de factores para que esta opción empiece a tomar fuerza y deje de ser un simple interés. Lo real es que la propuesta está sobre la mesa.

Como se sabe, Gianluca Lapadula actualmente es agente libre luego de no renovar con el Spezia, tras perder la categoría durante la pasada temporada y descender a la Serie C. Mientras disfruta de sus vacaciones, el futbolista de 36 años viene entrenando por su cuenta y espera definir su futuro durante las semanas que tendrá libre por el Mundial. En la ‘U’ están a la expectativa, conscientes de que es un movimiento muy complicado, pero no imposible si se dan las condiciones.

Lapadula, que durante la última temporada marcó seis goles en 19 partidos, no es el único centrodelantero nacional que fue sondeado por Universitario. Tal como se confirmó el pasado domingo, Raúl Ruidíaz también ha tomado conocimiento de que quieren extender un diálogo con él para ver si se puede cerrar su retorno al club. Todo debería definirse en las próximas semanas. Héctor Cúper, por su parte, está a la expectativa.

Gianluca Lapadula definirá su futuro durante las próximas semanas. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo, Universitario volverá a tener actividad dentro de dos semanas cuando visite a Pirata FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 12 de junio con el estadio y horario por confirmar.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR