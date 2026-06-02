La apertura del mercado de pases del fútbol peruano está a la vuelta de la esquina: arrancará el 1 de julio. Lo que parecía un rumor lejano y descartado a principios de año ha cobrado un nuevo e impactante segundo aire: William Carvalho, el experimentado mediocampista portugués y campeón de Europa junto a Cristiano Ronaldo, vuelve a estar en la órbita de Universitario de Deportes de cara al Torneo Clausura. Las alarmas y la ilusión de la hinchada merengue se han encendido nuevamente ante la posibilidad de un fichaje que rompería todos los moldes de la Liga 1.

Esta no es la primera vez que el nombre del luso suena en las oficinas de Ate. Hace unos meses, una revelación puso en alerta a todo el entorno crema al confirmarse que Carvalho había sido ofrecido a la gerencia deportiva, liderada en aquel entonces por Álvaro Barco. Si bien en ese momento el fichaje no se concretó y dejó muchas interrogantes sobre el por qué no se concretó, el escenario actual obliga a la dirigencia a reevaluar opciones de jerarquía internacional para potenciar el plantel.

En ese momento, el director deportivo de la ‘U’, Álvaro Barco, aclaró los mitos y verdades de aquella primera negociación. El directivo relató que el contacto inicial se dio a través de un tercero, quien acercó el nombre del volante de 33 años justo cuando este buscaba cambiar de aires tras culminar su etapa en el Pachuca de México. Sin embargo, el interés no trascendió en una propuesta formal.

Barco confirmó que existió un diálogo real con el entorno del mediocampista, pero la directiva se encontraba a la expectativa de las nacionalizaciones de Williams Riveros y Matías Di Benedetto, lo que congelaba el cupo de extranjeros. A esto se sumaba un impedimento económico sumamente fuerte, ya que las pretensiones salariales del portugués estaban totalmente fuera del presupuesto merengue, cosa que hoy podría cambiar.

William Carvalho no juega oficialmente desde noviembre del año pasado con Pachuca de México. (Foto: Getty Images)

A pesar de que Barco destacó las virtudes de un jugador de la envergadura de Carvalho, dejó en claro que la institución siempre priorizará la salud financiera. La postura de la administración crema fue tajante al señalar que la plantilla ya estaba prácticamente cerrada y que, si bien las puertas están abiertas para futbolistas que marcan la diferencia, cualquier incorporación debe alinearse estrictamente a la realidad económica del club.

Sin embargo, el fútbol da revanchas y las necesidades del Torneo Clausura parecen haber reabierto el expediente del portugués. Con el mercado de pases abierto y la obligación de asegurar el título del Torneo Clausura, Universitario vuelve a mirar de reojo la opción de William Carvalho, según revelaron en L1MAX. Queda por ver si el entorno del jugador ha flexibilizado sus altas pretensiones económicas o si la ‘U’ encontrará la fórmula comercial para concretar el que sería, sin duda, un fichaje mediático.

Por lo pronto, Universitario de Deportes aseguró el retorno de Álvaro Rojas, volante que tuvo poca continuidad en Cienciano del Cusco en el Torneo Apertura, aunque cerró un 2025 de buen nivel en Juan Pablo II. A pedido del DT crema Héctor Cúper, el volante adelantó el fin de su préstamo en la ‘U’ y volverá en el Torneo Clausura para ganarse en lugar en el plantel crema.

Por lo pronto, quedan definir algunas salidas de Universitario para el segundo semestre del año, y en base a eso comenzarán a acelerar los nombres de las posibles incorporaciones para el Torneo Clausura. En la volante, Piero Quispe y Adrián Quiroz son dos futbolistas que podrían sumarse al plantel y cuentan con la aprobación de Héctor Cúper.

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