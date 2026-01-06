Cusco FC se reforzó con canterano de Sporting Cristal. (Foto: Composición / Cusco FC)
Cusco FC se mantiene firme en la idea de armar una plantilla competitiva para la Copa Libertadores 2026. Los dorados jugarán la fase de grupos, por lo que se reforzaron desde el mes de diciembre con los mejores valores de la Liga 1. Con la pretemporada en curso, sumaron un nuevo elemento: Joel Herrera. El delantero de 21 años llega procedente de Sporting Cristal, club que lo cedió a préstamo para la temporada 2026. El canterano celeste tendrá la oportunidad de ganarse un espacio en el equipo.

Joel Herrera jugará en Cusco FC, a préstamo desde Sporting Cristal. (Foto: Cusco FC)
