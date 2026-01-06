En medio de lo que se supone que debía ser un reencuentro tranquilo -el primero del año- entre Sporting Cristal y la prensa nacional, se volvió acalorado cuando Julio César Uribe tuvo que referirse a los cambios que vive el fútbol peruano y cómo las dificultades que se presentan lo vuelven cada vez menos atractivo. Si bien tuvo a su lado a los nuevos flamantes fichajes del equipo ‘rimense’, no fue ajeno a opinar sobre todo lo que viene aconteciendo en los alrededores del torneo peruano, donde existe incluso la posibilidad de retrasarlo.

La raíz del conflicto radica en que la casa televisora ha excedido los 60 días de prórroga estipulados en los contratos vigentes. Esta falta de liquidez asfixia las economías de las instituciones, sobre todo de aquellas que dependen directamente de estos ingresos para pagar sus planillas y pretemporadas.

Ante esta situación crítica, se convocó a una reunión de emergencia con todos los delegados para analizar acciones legales y gremiales. Como representante celeste asistió el ‘Diamante’, quien no dudó en mostrar su profunda preocupación por lo discutido en dicha cita dirigencial con sus pares.

Liga 1 2026 podría sufrir un retraso por problemas en la organización. | Foto: Paloma del Solar / @photo.gec

“La junta de la que vengo deja una sola conclusión: estamos enfermos como fútbol peruano. No somos definitivamente los peores de Sudamérica, pero hay que construir una realidad diferente en la medida que nos respetemos más y seamos firmes en las decisiones”, sentenció Uribe ante los medios.

El ídolo nacional enfatizó que el egoísmo está dañando el desarrollo del deporte local. “Si el colectivo no respalda y cada uno trabaja por su lado, el objetivo no se va a cumplir. Esto es un trabajo de equipo donde todos deben empujar hacia el mismo lado”, agregó con visible molestia.

Uribe fue más allá y reveló una propuesta audaz para cambiar el manejo del torneo. “Propuse que la Federación ceda la organización a esta nueva junta directiva, dándole las herramientas para que pueda organizar un campeonato a la altura de un cambio real que necesitamos urgentemente”, confesó.

Julio César Uribe fue como representante de la dirigencia de Sporting Cristal. (FOTO: Sporting Cristal).

Sobre los derechos de TV, exigió transparencia inmediata a la empresa operadora. “El encargado de la televisación tiene que sincerarse y cumplir sus compromisos, porque si no lo hace genera problemas graves. Me sorprende la poca sensatez que existe para resolver dificultades tan evidentes”, disparó.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad para mejorar el producto final. “No se resuelve el problema señalándose, vivimos atrapados en eso. Si dirigentes, jugadores y prensa hacen su parte, van a ver que el producto nacional se venderá mucho mejor en el futuro”, concluyó Uribe.

TE PUEDE INTERESAR