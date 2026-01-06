La Liga 1 2026 está cada vez más cerca de empezar y los equipos están afinando detalles en sus plantillas para ser lo más competitivos posibles. En esa misma línea, algunos se reforzaron con jugadores extranjeros que tendrán su primera experiencia en el plano local. De acuerdo al reglamento, cada club puede tener seis foráneos, aunque para este 2026 existía la opción de no tener nacionalizados y optar por siete; sin embargo, en las últimas horas se pudo conocer que habrá principio de uniformidad en esta medida para los participantes.

De acuerdo a información del periodista Kevin Pacheco, los clubes aprobaron -por mayoría- tener a siete extranjeros en cancha sin restricciones. Esta medida será posible para todos los equipos, tengan o no jugadores nacionalizados, como se había establecido de manera prioritaria.

A falta de hacerse oficial, La Liga 1 presentaría uno de sus cambios más significativos, teniendo en cuenta que algunos equipos ya iniciaron su etapa de pretemporada y planificación de elementos, que integran su plantilla, para estar a la altura de la competencia.

En primera instancia, los beneficiados podrían ser los equipos que cuenta con mayor poder económico como son Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal. En el caso de tienda celeste, desde el club afirmaron tener el plantel completo, pero este cambio de plazas podría generar un giro en la situación.

Por lo pronto, Los Chankas es el único equipo que ya tiene siete jugadores extranjeros en su plantilla, por lo que no cuenta con nacionalizados. En el caso de ADT, Alianza Atlético, Atlético Grau, Comerciantes Unidos, Cusco FC, Deportivo Garcilaso, Juan Pablo II, CD Moquegua y Sport Huancayo no tienen jugadores nacionalizados y aún no completan cupos de foráneos.

Alianza Lima, Cienciano, Melgar, FC Cajamarca, Sport Boys, Sporting Cristal, UTC y Universitario tiene seis jugadores extranjeros y cuenta con nacionalizados, por lo que esta medida será beneficiosa, a la espera también de que ello se ajuste a su presupuesto.