Facundo Callejo fue una de las grandes apariciones del fútbol peruano en la última temporada y su nombre pasó rápidamente de revelación a pieza clave en el mercado. A base de goles, regularidad y protagonismo, el delantero argentino se ganó un lugar entre los jugadores más determinantes del campeonato. Ese rendimiento no solo elevó a Cusco FC en la tabla, sino que también despertó miradas fuera del país. Con la temporada cerrada y el mercado en movimiento, su continuidad empieza a generar incertidumbre. En medio de rumores y versiones, el escenario se vuelve cada vez más atractivo para los clubes interesados.

El atacante fue el máximo goleador de la Liga 1 2025 y uno de los futbolistas más influyentes del torneo. Sus cifras lo colocaron en el centro de la escena y lo convirtieron en una referencia ofensiva difícil de reemplazar para el cuadro cusqueño.

En las últimas horas, desde Argentina surgió información que encendió las alarmas en Cusco. El periodista Brian Borra señaló que Colón de Santa Fe tiene en la mira a Callejo y que la intención del club sería realizar un esfuerzo importante para concretar su llegada.

“Colón quiere romper el mercado y contratar a Facundo Callejo. Los dirigentes están de acuerdo en hacer un esfuerzo porque reúne todas las características que el club necesita”, publicó el comunicador, dejando en claro que el interés es real y sostenido.

No obstante, la operación aparece como compleja. Callejo tiene contrato vigente con Cusco FC por dos temporadas más y además disputará un torneo internacional, factores que elevan el valor del delantero y complican cualquier negociación.

El propio Borra remarcó que uno de los puntos clave será la postura del futbolista. “Es referente en Cusco, tiene contrato y va a jugar Copa Libertadores. Es muy complicado, pero no imposible”, señaló, destacando que el entusiasmo del jugador podría ser determinante.

Desde el entorno de Cusco FC, el mensaje ha sido más cauto. El técnico Miguel Rondelli aseguró que, hasta el momento, no existe una propuesta formal por el goleador y recordó que el vínculo contractual está vigente.

“Tiene contrato hasta el 2027 y una cláusula de salida. El gerente deportivo me dijo que no ha llegado ninguna oferta”, indicó el entrenador, buscando llevar calma ante los rumores.

Mientras tanto, los números respaldan el interés extranjero. Callejo viene de anotar 25 goles en la temporada y ya figura entre los máximos goleadores históricos del club, consolidando un presente que lo coloca en vitrina.

Así, el futuro del delantero argentino empieza a jugarse fuera de la cancha. Cusco FC observa con atención, Colón analiza sus pasos y el mercado recién comienza a moverse alrededor de uno de los nombres más fuertes del fútbol peruano.

Facundo Callejo, goleador de Cusco FC, celebra su gol ante Sporting Cristal. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

