Sporting Cristal sigue brindando noticias, tras el fin de su participación en la Liga 1 2025. Desde tienda celeste iniciaron el plan del 2026, por lo que ya van armando el rompecabezas en la plantilla. Así como habrá fichajes en los próximos días, también hay jugadores que no continuarán. Tras el anuncio de salida de Alejandro Duarte y Nicolás Pasquini, se sumó uno más: Fernando Pacheco. El extremo le dice adiós a la institución que lo acompañó desde su etapa formativa.
“Fernando Pacheco no renovará con nuestro club, en el cual estuvo presente desde el Fútbol Formativo y en diferentes momentos con el Plantel Profesional, siendo parte de los planteles que obtuvieron los títulos nacionales de 2016 y 2018. Le agradecemos su esfuerzo y profesionalismo durante estos años”, anunció el club a través de redes sociales.
