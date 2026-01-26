Con saldo negativo. Cusco FC culminó su pequeña gira de partidos amistosos en Bolivia sin conocer la victoria. Esta mañana fue superado por The Strongest, club que lo goleó por 4-0 en el estadio Rafael Mendoza de La Paz.
Los dorados, pese a jugar con su once de gala, no pudo generar peligro en área rival, y demostró muchas falencias en defensa, lo que fue aprovechado por los atacantes rivales que llegaron al gol por medio de Algarañaz, Melgar, Estacio y Lom.
Se jugaron dos tiempos. En el primero el resultado fue de 1-0 y en el segundo 3-0. Eso sí, el entrenador Miguel Rondelli sacó importantes conclusiones de cara al inicio del Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Cabe mencionar que días atrás se enfrentó al club San Antonio Bulo Bulo con empate sin goles, y luego también igualó 1-1 ante el campeón boliviano Always Ready en El Alto.
Además de mantener la base que consiguió el segundo lugar de la Liga 1 en 2025, se ha reforzado con importantes nombres en todas sus líneas, y aquí copmpartimos el detalle.
- Gabriel Carbajal - mediocampista - Quilmes
- Gu Rum Choi - defensa - ADT de Tarma
- José Bolívar - defensa - Atlético Grau
- José Manzaneda - volante - Los Chankas
- Diego Soto - volante - Atlético Grau
- Dilan Ali - extremo - Bolívar
- Joel Herrera - extremo - Sporting Cristal
- Alessandro Cavagna - arquero - Universidad San Martín
- Julinho Astudillo - defensa - Universitario
Cusco FC jugará en Sullana ante Alianza Atlético en la jornada inaugural del campeonato el próximo domingo 1 de febrero desde las 3:15 p.m. en el estadio Campeones del 36.
Los dirigidos por Rondelli parte como candidatos a quedarse con el título, tras una probada capacidad tanto en condición de local como visitante, con el aliado de la altura a su favor.
Además, mantuvo en su plantel al goelador del campeonato, el argentino Facundo Callejo, quien fue tentado por importantes clubes de la capital, pero decidió renovar con Cusco FC.
TE PUEDE INTERESAR
- Cueva ‘disparó’ contra Tapia tras críticas: “Le falta el respeto a los compañeros”
- Con César Inga y la venta a la MLS que no se dio: las transferencias más caras
- Autuori: el mensaje ante las indisciplinas y la posibilidad de ventas
- Running: Peruanos que rompen en pista, rutas con historia, qué dice el cuerpo, aplicaciones, libros y podcast
- Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles: todas las anotaciones de ‘CR7’ en clubes y Portugal