El club dorado había empatado en Bolivia ante San Antonio Bulo Bulo y Always Ready. (Foto: Cusco FC)

Con saldo negativo. culminó su pequeña gira de partidos amistosos en Bolivia sin conocer la victoria. Esta mañana fue superado por , club que lo goleó por 4-0 en el estadio Rafael Mendoza de La Paz.

Los dorados, pese a jugar con su once de gala, no pudo generar peligro en área rival, y demostró muchas falencias en defensa, lo que fue aprovechado por los atacantes rivales que llegaron al gol por medio de Algarañaz, Melgar, Estacio y Lom.

Se jugaron dos tiempos. En el primero el resultado fue de 1-0 y en el segundo 3-0. Eso sí, el entrenador Miguel Rondelli sacó importantes conclusiones de cara al inicio del Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Cabe mencionar que días atrás se enfrentó al club San Antonio Bulo Bulo con empate sin goles, y luego también igualó 1-1 ante el campeón boliviano Always Ready en El Alto.

Cusco FC es el vigente subcampeón de la Liga 1.

Además de mantener la base que consiguió el segundo lugar de la Liga 1 en 2025, se ha reforzado con importantes nombres en todas sus líneas, y aquí copmpartimos el detalle.

  • Gabriel Carbajal - mediocampista - Quilmes
  • Gu Rum Choi - defensa - ADT de Tarma
  • José Bolívar - defensa - Atlético Grau
  • José Manzaneda - volante - Los Chankas
  • Diego Soto - volante - Atlético Grau
  • Dilan Ali - extremo - Bolívar
  • Joel Herrera - extremo - Sporting Cristal
  • Alessandro Cavagna - arquero - Universidad San Martín
  • Julinho Astudillo - defensa - Universitario

Cusco FC jugará en Sullana ante Alianza Atlético en la jornada inaugural del campeonato el próximo domingo 1 de febrero desde las 3:15 p.m. en el estadio Campeones del 36.

Los dirigidos por Rondelli parte como candidatos a quedarse con el título, tras una probada capacidad tanto en condición de local como visitante, con el aliado de la altura a su favor.

Además, mantuvo en su plantel al goelador del campeonato, el argentino Facundo Callejo, quien fue tentado por importantes clubes de la capital, pero decidió renovar con Cusco FC.

