Cusco FC viene peleando por ubicarse en la mejor posición posible del Torneo Clausura, sobre todo para mantener su segundo lugar del Acumulado. Sin embargo, pase lo que pase en los play-offs ya tiene un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Dependiendo de cómo quede en la definición por Perú 2, 3 y 4, los ‘dorados’ sabrán desde qué instancia participarán en el torneo de clubes más importante de Sudamérica. Eso sí, es casi un hecho la continuidad de Miguel Rondelli en el banquillo y la directiva avanzó en amarrar el primer refuerzo para el próximo año: el defensa Gu-Rum Choi.

“Gu Rum Choi será jugador de Cusco FC el 2026 y disputará la Copa Libertadores. El back central viene procedente de ADT”, adelantó el periodista Ernesto Macedo en su cuenta de ‘X’, confirmando el fichaje del zaguero central que, en Liga 1, solo ha jugado con la camiseta del ‘Vendaval’ de Tarma, desde su ascenso en 2022 tras ser campeón de la Copa Perú.

Durante sus cuatro temporadas en ADT, Choi se consolidó como uno de los valores más altos del equipo tarmeño y fue sondeado como una alternativa para la Selección Peruana. Además, con el equipo de la región Junín disputó la Copa Sudamericana en 2024 y 2025. Ahora, tendrá la chance de jugar por primera vez la Copa Libertadores con el equipo imperial.

Gu-Rum Choi ascendió a Liga 1 con ADT desde Copa Perú en 2021. (Foto: ADT)

Se trata del primer refuerzo de Cusco FC para el 2026 y que en principio peleará por el puesto con Carlos Gamarra, Aldair Fuentes y Carlos Custodio en una defensa que puede alternar en línea de cuatro o de tres. Por lo demás, el cuadro ‘dorado’ busca asegurar la continuidad de su goleador Facundo Callejo y los volantes Lucas Colitto e Iván Colman, quienes han sido claves a lo largo de la campaña.

En ese sentido, el cuadro imperial busca asegurar su clasificación a la Copa Libertadores como Perú 2; es decir, directo a la fase de grupos, para obtener un mayor ingreso y aumentar su presupuesto pensando en los refuerzos del extranjero, en busca de potenciar el plantel para la doble competencia del próximo año.

Desde la época del extinto Real Garcilaso, ningún equipo cusqueño había vuelto a disputar la Copa Libertadores. Ahora, Cusco FC tiene la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol peruano, con la ambición de competir y dejar huella en el plano internacional como cuando era el ‘Garci’.

Facundo Callejo es el goleador de Cusco FC. (Foto: Cusco FC)

¿Cuándo volverá a jugar Cusco FC?

Luego de vencer por 1-0 a Atlético Grau en la fecha 16, Cusco FC volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Universidad, en el partido válido por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 2 de noviembre desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Heraclio Tapia.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

