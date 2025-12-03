Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Cusco FC no se duerme: ola de fichajes, a la espera de definir fase de Copa Libertadores
El club oficializó a tres jugadores más para la temporada 2026, pensando en el torneo internacional. Los dorados se enfrentarán a Sporting Cristal o Alianza Lima para saber si ocupan el boleto de Perú 2.
Cusco FC fue una de las revelación de la temporada 2025 en la Liga 1 y obtuvo el boleto a Copa Libertadores del año 2026. Ubicados en el segundo lugar de la tabla acumulada -debido al formato-, están a la espera de saber quién será su rival en la final del play-off por el cupo de Perú 2, el cual será Sporting Cristal o Alianza Lima. En medio de ello, anunciaron una ola de fichajes que, de inmediato, se colocaron a las órdenes de Miguel Rondelli, DT del equipo que renovó su vínculo hasta el 2027.