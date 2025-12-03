Durante la noche del último martes se vivió un partido muy intenso en el Estadio Nacional. Pese al mal estado del campo de juego, Alianza Lima y Sporting Cristal nos entregaron un encuentro bastante reñido. Si bien los rimenses estuvieron cerca de quedarse con la victoria, Hernán Barcos apareció con un sutil toque para decretar el 1-1 definitivo y llevar la definición al encuentro de vuelta en Matute.

Ya en frío, Néstor Gorosito analizó lo sucedido y fue enfático al señalar que, de haber estado más precisos en los últimos metros, no hubieran tenido tantas complicaciones para generar opciones de peligro en la portería rimense. En líneas generales, el argentino tuvo la sensación de que fue un partido bastante parejo.

“Si hubiéramos estado más claros, hubiéramos hecho un gol más. Para mí, en los primeros minutos ellos iniciaron mejor por el sector derecho con Sosa y González. Luego el partido se emparejó en el primer tiempo. En el segundo, si elegíamos mejor en los contragolpes, tuvimos para hacer un gol mucho antes. En nuestro mejor momento llegó el penal”, señaló.

Al ser consultado sobre la situación de Hernán Barcos, quien no seguirá en el equipo en el 2026, ‘Pipo’ explicó la razón detrás del abrazo que se dieron luego del 1-1. Sucede que el cordobés le había dicho que si entraba como revulsivo en la etapa complementaria, no iba a desaprovechar la oportunidad de anotar; cual premonición, así sucedió.

“Estas fechas son difíciles, porque hay jugadores que se van o están definiendo su futuro cuando se vencen sus contratos. Hernán es un profesional excelente; antes del partido me dijo: ‘Si entro, voy a hacer un gol’, y por eso vino a abrazarme”, reveló.

Hernán Barcos registra 15 goles con Alianza Lima en la temporada 2025. (Foto: GEC)

En otro momento de la conferencia de prensa, Néstor Gorosito se refirió a la ausencia de Piero Cari en la convocatoria y dio detalles de cómo maneja su plantel en este tipo de situaciones. Y es que tras conocerse la lista de citados, la opinión pública tuvo muchas interrogantes acerca de los pocos minutos que ha tenido el volante de 18 años en el segundo semestre de la temporada.

“Nosotros tenemos un plantel de más de 30 jugadores. A Piero Cari nadie lo conocía hace cinco meses. Si no queda fuera Piero, también quedaron fuera (Ricardo) Lagos, (Alessandro) Burlamaqui. Entran 20. El entrenador elige de acuerdo a lo que puede presentarse. Más confianza de la que tenemos en él, imposible. Pero si entra él, tienen que salir otros”, remarcó.

Por último, el director técnico de 61 años habló sobre el vínculo que tiene con sus jugadores y el respaldo que siente en este tipo de contextos. “Lo mejor que le puede pasar a un entrenador es tener el reconocimiento y el cariño de los jugadores. Como cuerpo técnico, no le damos importancia a si nos dicen si sabemos o no. Le damos importancia a otras cosas”, aseveró.

Néstor Gorosito renovó con Alianza Lima hasta diciembre del 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Después de este empate por 1-1 en el Estadio Nacional, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sporting Cristal, en el partido correspondiente a la vuelta de la semifinal de los play-offs de la Liga 1 por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Dicho duelo se disputará el sábado 6 de diciembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO, Claro Video y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

