El empate entre Alianza Lima y Sporting Cristal dejó varias lecturas, pero una de las más potentes llegó desde la voz de Hernán Barcos, quien volvió a aparecer en un momento clave y cerró la noche con un mensaje que no pasó desapercibido. El goleador blanquiazul, envuelto en las versiones sobre su salida y con días personales complicados, aprovechó la entrevista postpartido para sincerarse y reafirmar su vínculo con el club. Desde el campo del Estadio Nacional, el argentino no solo celebró el 1-1 que mantiene abierta la llave por el Perú 2, sino que también dejó palabras que, inmediatamente, generaron reacción en la hinchada íntima.

En su conversación con L1 MAX, Barcos confesó que el empate fue “justo” y que ambos equipos hicieron un partido intenso, sabiendo lo que significa disputar una semifinal rumbo a un cupo para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. También destacó el nivel de Cristal, reconociendo que enfrentaron a un rival ordenado, dinámico y con un entrenador que trabaja bien su idea de juego.

El delantero no ocultó que han sido días pesados, tanto por temas deportivos como personales. Sin embargo, dejó claro que su profesionalismo nunca estuvo en duda. Fue ahí donde soltó la frase que marcó la noche: “Yo soy de Alianza para toda la vida, no importa cuándo deje de jugar acá”. Con ello respondió a quienes sugerían que ya estaba pensando en otro club o que su salida había afectado su compromiso.

Consultado sobre si se va tranquilo de Alianza Lima, Barcos prefirió evitar un anuncio definitivo. Señaló que es una pregunta difícil y que, aunque siente satisfacción por lo que ha aportado, todavía queda mucho por conversar. Aun así, puso el foco en el resultado de la ida, resaltando que la llave sigue viva y que lo más importante ahora es el duelo de vuelta en Matute.

Uno de los momentos más emotivos del partido se dio tras su gol, cuando prácticamente todo el equipo se acercó a abrazarlo. Para el ‘Pirata’, ese gesto tuvo un significado especial: “Me llena de orgullo. Ellos saben la semana que vengo pasando y que no voy a bajar los brazos hasta el último día”, expresó, dejando ver que su liderazgo dentro del grupo sigue intacto pese al ruido externo.

Hernán Barcos le dio el empate a Alianza Lima ante Sporting Cristal. (Fotos: Jesús Saucedo / @photo.gec)

El abrazo con Nestor Gorosito

La noche también dejó una escena resaltada por los hinchas: su abrazo con Pipo, otro jugador que viene atravesando un contexto complicado. Barcos reveló que ambos se han sostenido mutuamente y que existe un compromiso personal entre ellos para seguir luchando hasta el final por el objetivo del Perú 2. Ese vínculo humano fue uno de los detalles que terminaron de enmarcar sus declaraciones.

Las palabras del atacante llegan justo cuando su futuro se ha convertido en uno de los temas más comentados del torneo. Las conversaciones con Sport Boys avanzan lento, Cristal cerró la puerta deportiva y desde Paraguay apareció un club interesado en sumarlo. A ello se suma el llamado del recién ascendido Albion FC de Uruguay, lo que confirma que el mercado se ha movido para él.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Después de empatar por 1-1 a Sporting Cristal en la ida de las semifinales de los playoffs, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a los celestes, en el partido correspondiente a la vuelta de la semifinal de los play-offs de la Liga 1 por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Dicho duelo se disputará este sábado 6 de diciembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO, Claro Video y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

