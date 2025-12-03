A la espera de definir su posición en la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima comenzó a pensar en la próxima temporada. Desde tienda blanquiazul ya aseguraron a tres fichajes del torneo local y uno de ellos implicó el pago de una cláusula de recisión: Cristian Carbajal. El lateral izquierdo de Sport Boys dejará el Callao para mudarse a La Victoria, en lo que significa también una apuesta de la institución con el jugador de 26 años.
De acuerdo a la información de Adriano Savalli, Alianza Lima pagó 150 000 dólares para obtener el fichaje de Cristian Carbajal. El lateral tenía contrato hasta finales del 2026 con la institución rosada, por lo que tuvieron que abonar dicho monto para romper el contrato y así asegurarlo para el siguiente ciclo.
Este 2025, Carbajal sumó 32 partidos oficiales en la Liga 1 (16 en Torneo Apertura y 16 en Clausura). Además, tuvo la oportunidad de anotar un gol ante Deportivo Binacional y sumó dos asistencias frente a Sporting Cristal y Atlético Grau. Estos números bastaron para volver a ubicarse en el radar de un equipo grande, teniendo en cuenta que fue formado por Cristal.
Noticia en desarrollo...