La jornada 12 de la Liga 1 2026 sigue su curso, y no se hace exenta de polémicas. Esta vez el partido fue el Cusco FC vs Sport Huancayo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde los locales mantenían la ventaja por 2-1 frente a su rival. Sin embargo, en el minuto 88, llegando al final, un contragolpe dejó expuesta la defensa del ‘Rojo Matador’ y Juan Manuel Tévez logró meterse hasta el área. Quien tuvo que frenar la jugada fue Ángel Zamudio, el arquero, que extendió un brazo para despejar la pelota haciendo que el delantero caiga al suelo. Frente a ello, el árbitro Italo Gonzáles pitó el penal, haciendo que lo ánimos se caldearan en el banquillo del equipo huancaino, viviéndose un momento de calentura con el entrenador Richard Pellejero. Minutos después, y con la revisión del VAR, se anuló el penal pero el estratega ya se encontraba en las duchas.
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