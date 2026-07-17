En la antesaladel duelo entre Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal por la primera fecha del Torneo Clausura 2026, el delantero peruano fue consultado sobre un posible regreso al conjunto celeste. Su respuesta no pasó desapercibida y despertó la ilusión de los hinchas rimenses ante la posibilidad de volver a verlo con la camiseta de Cristal.

El atacante, formado en las divisiones menores de Sporting Cristal y campeón nacional con el club en 2014, no escondió el cariño que mantiene por la institución donde inició su carrera profesional. “Soy hincha, no lo voy a negar. Si en algún momento se da la oportunidad de volver, estaría feliz”, expresó el futbolista, aunque dejó claro que su presente está completamente enfocado en Deportivo Garcilaso.

Pese a sus declaraciones, Da Silva fue enfático en señalar que actualmente solo piensa en defender los colores del conjunto cusqueño y en conseguir un triunfo frente al elenco bajopontino. El delantero evitó alimentar rumores de mercado y aseguró que su prioridad es cumplir con los objetivos deportivos de su actual equipo.

Las palabras del atacante llegan en un contexto en el que Sporting Cristal continúa reestructurando su plantel para el Torneo Clausura. En los últimos meses, el nombre de Beto da Silva apareció en diversas ocasiones como una alternativa para reforzar el ataque celeste, aunque hasta el momento no existe una negociación oficial.

El delantero conoce perfectamente lo que significa vestir la camiseta rimense. Debutó profesionalmente con Cristal a los 16 años y rápidamente fue considerado una de las mayores promesas del fútbol peruano antes de dar el salto al PSV Eindhoven de los Países Bajos y continuar su carrera por Brasil, México y España.

Tras varios años en el extranjero, Da Silva regresó al fútbol peruano y pasó por clubes como Alianza Lima, César Vallejo, Melgar, ADT, Cienciano y actualmente Deportivo Garcilaso, donde ha recuperado continuidad y protagonismo en la Liga 1.

Mientras tanto, el atacante se prepara para enfrentar precisamente a Sporting Cristal en un duelo que promete emociones por la primera fecha del Torneo Clausura. El partido marcará un reencuentro especial entre el futbolista y el club donde comenzó su historia como profesional.

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