Tras varias semanas de profunda incertidumbre y luego de aclarar públicamente el tenso panorama sobre la polémica sanción que los obligó a descender administrativamente, la dirigencia de Deportivo Municipal ha decidido voltear la página rápidamente para enfocarse en su operativo retorno. La histórica institución edil no está dispuesta a pasar desapercibida y buscará recuperar su puesto en Liga 3. Por eso, la ‘Academia’ ha empezado a romper el ‘chanchito’ para anunciar refuerzos de jerarquía que prometen dar la hora en el torneo.

El primer gran golpe sobre la mesa por parte de la directiva de ‘La Franja’ llegó con la confirmación de un lateral por la banda izquierda con un recorrido envidiable en nuestro balompié. Se trata de un experimentado jugador que sabe perfectamente lo que es dar la vuelta olímpica.

Para alegría de toda la fiel hinchada de la comuna, el club oficializó el esperado regreso de Jair Céspedes mediante sus redes sociales. “Uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz. Jair Céspedes regresa a casa y firma su vínculo por toda la temporada 2026”, dictaba el emotivo mensaje.

Jair Céspedes volvió a Deportivo Municipal para jugar por la Copa Perú y volver a Liga 3. (Foto: @clubdeportivomunicipal)

En la misma publicación de presentación, la dirigencia destacó las cualidades que motivaron su contratación para este ambicioso proyecto. Según el comunicado, el defensor “defenderá la franja con el compromiso, empuje y profesionalismo que lo caracteriza”, dejando en claro que será un líder fundamental en el esquema del equipo.

El lateral izquierdo de 41 años de edad ostenta un palmarés con cuatro títulos de Primera División. Céspedes supo coronarse campeón nacional vistiendo las camisetas de Alianza Lima en 2003, Universidad San Martín en 2008 y celebró por partida doble con Sporting Cristal en 2016 y 2018.

Un dato no menor es que esta será la tercera etapa del defensor defendiendo los tradicionales colores del ‘Muni’, luego de su reciente paso desde el 2023 hasta inicios del 2025. Durante ese importante periodo, logró disputar un total de 34 exigentes partidos, en los cuales aportó con un gol y brindó dos asistencias.

Jair Céspedes, vuelve a formar parte de Deportivo Municipal. (Foto: GEC)

¿Quién es el mundialista al que busca ‘Muni’?

Pero las sorpresas no terminarían ahí. Aunque todavía no hay un pronunciamiento oficial, ha trascendido que la directiva está a un paso de concretar la llegada del experimentado zaguero Christian Ramos. La popular ‘Sombra’, mundialista con la Selección Peruana en Rusia 2018, llegaría para blindar por completo la defensa edil.

“Además de Jair Céspedes, Deportivo Municipal anunciará a Christian Ramos como refuerzo para afrontar, de momento, la Copa Perú”, fue lo que mencionó el periodista Marcello Merizalde a través de sus redes sociales.

Mientras se terminan de cerrar estas importantes incorporaciones de peso, la administración ya aseguró la columna vertebral del plantel. Hasta el momento, jugadores como Mathias Panduro, Julián Gutiérrez, Óscar Villalobos, Gianfranco Lucero y Marlon Acuña son los primeros en haber renovado su contrato y formarán parte de esta nueva temporada.

TE PUEDE INTERESAR