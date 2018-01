Descentralizado 2018: soroche hizo que Binacional cancele amistoso ante Once Caldas

Les dio mal de altura. El recientemente ascendido al Descentralizado 2018 , Deportivo Binacional , se quedó sin poder presentar su plantel ante Once Caldas de Colombia. El club se vio obligado a cancelar su duelo amistoso debido a los malestares que el plantel cafetero sintió a causa de la altura de Puno.

"Esto es algo fortuito que nos pasó, hay equipos que vienen muchos días antes que hacen los trabajos para adaptarse y los lleva a jugar sin problemas. Nosotros no pudimos hacer la respectiva adaptación fisiológica y ocurrió esto", declaró Gustavo Vinasco, médico de Once Caldas

Descentralizado 2018: ¿quién ganó el duelo de partidos amistosos entre Perú y Ecuador?

El encuentro denominado la 'Tarde del Todopoderoso', estaba programado para las 3:00 pm. en el estadio Modelo de Ilave. El club local oficializó la cancelación del encuentro mediante un comunicado oficial.

"El Club Escuela Municipal Deportivo Binacional FC pone en conocimiento de la población que el club Once Caldas de Colombia no estará presente en la “Tarde del Poderoso del Sur” debido a problemas de salud, habiendo llegado a la ciudad de Puno el sábado al medio día el cuadro Colombia no logro su adaptación climatológica".

"El cotejo que toda la nación aymara de Ilave podrá apreciar será entre el equipo A y B, siendo el ingreso totalmente GRATUITO, donde la población podrá apreciar fútbol de primer nivel, y a su vez poder ver el accionar del equipo campeón de la Copa Perú, que este 2018 disputa la primera división del balompié peruano".

Había gran expectativa del público local, por lo que el representante del equipo colombiano aprovechó la oportunidad para excusarse.

"Queremos pedirles disculpas a la gente. Si nosotros estamos aquí es porque realmente queríamos disputar el encuentro. Intentamos adaptar al equipo con métodos farmacológicos, físicos; pero hay motivos de fuerza mayor que nos obligan a salir de la ciudad hoy mismo en un vuelo chárter", finalizó el medico colombiano.

Binacional debutará en el Descentralizado 2018 ante Academia Cantolao este sábado en condición de local. Llegará al debut en primera división con un solo partido de preparación oficial (victoria 1-0 ante The Strongest en Bolivia).

