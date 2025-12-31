Decir adiós no es fácil y mucho más si es de un equipo con el cual saliste campeón, sumado al cariño generado con el paso de los años. Pablo Lavandeira es fiel testigo de ello, por lo que dejó un emotivo mensaje de despedida para Alianza Lima. El volante no tuvo un acuerdo con la institución para renovar su vínculo, por lo que se marchó. A través de redes sociales, se dirigió hacia la hinchada y también a agradeció el cariño hacia su familia en estos últimos años.

“Mil fotos para elegir y mil palabras, pero para esta despedida elijo usar estas poquitas porque representan todo lo hermoso vivido en estos dos periodos en el club. Me voy lleno de orgullo y felicidad por este tiempo compartido con ustedes por todos los momentos felices juntos, por esas sonrisas que les regalaron a mi familia cada vez que visitaban matute, por todo su respeto y sobre todo por todas sus muestras interminables de cariño recibidos”, inició en el post de Instagram.

Además, dejó un mensaje al pueblo blanquiazul en señal de agradecimiento por cómo lo recibieron en los últimos años: “Ustedes los hinchas son ALIANZA LIMA y la razón de toda su grandeza. Les voy a estar agradecido infinitamente, me llevo todo su amor en mi corazón. ARRIBA ALIANZA TODA LA VIDA”.

Pablo Lavandeira se despidió de Alianza Lima. (Foto: Instagram)

De esta manera, Lavandeira puso punto final a su regreso por Alianza Lima. El volante tuvo una lesión que lo alejó de los campos por gran parte de la temporada, esta situación influyó también en su renovación porque -a inicios del 2025- fue titular para Néstor Gorosito, ex DT de la institución.

Una rotura de ligamentos cruzados lo alejó por casi siete metes y su retorno fue en el mes de noviembre, cuando se esperaba que no juegue hasta el año 2026. Lavandeira jugó la última fecha del Torneo Clausura ante UTC, por lo que luego se despidió de la hinchada en la semifinal del play-off de vuelta para ser Perú 2, llave que perdieron contra Sporting Cristal.

En cuanto a su producción con la camiseta blanquiazul (sumando sus dos etapas), Lavandeira deja un registro destacado de 14 goles y 14 asistencias en 61 partidos oficiales. Su temporada más brillante fue sin duda la del 2022, donde se convirtió en pieza clave del equipo para la obtención del bicampeonato, registrando 13 anotaciones y siendo uno de los puntos más altos en el último título hasta ahora del cuadro de La Victoria.

Pablo Lavandeira. (Foto: Getty Images)

Durante su última campaña en 2025, y pese a la larga inactividad por su lesión, el volante logró disputar 16 partidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, sumando un total de 982 minutos. En este periodo logró anotar un gol y brindar una asistencia. Cabe recordar que Lavandeira, de 35 años y nacionalizado peruano, suma un nuevo equipo en el fútbol peruano luego de su paso por UTC, Deportivo Municipal, Sport Rosario, Universitario, Ayacucho FC, Melgar y Alianza Lima.

¿Dónde jugará Pablo Lavandeira?

El nuevo destino de Pablo Lavandeira será FC Cajamarca, club que ya hizo oficial su fichaje el pasado fin de semana. El volante de 35 años se incorporará en los próximos días al cuadro que recién ascendió a la máxima categoría. La idea es que sea uno de los más experimentados en la plantilla. Además, no ocupará plaza de extranjero porque ya está nacionalizado como peruano.

Con un horror ortográfico, FC Cajamarca hizo oficial la contratación de Pablo Lavandeira. (Foto: FC Cajamarca)

En el ‘Caballo Negro’ podría reencontrarse con Hernán Barcos, quien sería anunciado en los próximos días. Además, están en conversaciones para incorporar a ex jugadores de Alianza Lima como Ricardo Lagos, Pablo Míguez, Axel Moyano, Mauricio Arrasco y Said Peralta.

