Este sábado 16 de agosto, Alianza Lima vs. ADT se enfrentan en el Estadio Alejandro Villanueva, el compromiso es válido por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. ¿A qué hora se juega este partido? El duelo está programado para las 5:30 p.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en países como Chile, Bolivia y Venezuela; y con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

El cuadro blanquiazul recibió a la Universidad Católica de Ecuador a mitad de semana y ganó 2-0 tras igualar 0-0 los primeros 45′ minutos de juego. En el torneo Clausura visitó a Ayacucho y se impuso por 0-1 de manera ajustada. Por estos días tiene 8 puntos en la tabla general, producto de 2 triunfos, 2 empates y 1 derrota en total.

Por su parte, el cuadro tarmeño recibió a Sport Huancayo el fin de semana pasado por el torneo Clausura y se impuso por 1-0 en el clásico de la región. Actualmente, tiene 6 puntos en la tabla general, producto de 2 victorias y 2 derrotas en total.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. ADT en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Liga 1 2025, el partido entre Alianza Lima vs. ADT está pactado para disputarse a partir de las 8:00 p.m. desde el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Cabe recordar que este compromiso corresponde a la fecha 6 del Torneo Clausura

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. ADT en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Alianza Lima vs. ADT es a las 9:00 de la noche del mismo día, en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 8:00 p.m.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. ADT en España?

En España, el partido entre Alianza Lima vs. ADT, por la fecha 6 del Clausura está pactado para iniciar a la 3:00 a.m. del día domingo 17 de agosto. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. ADT en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Alianza Lima vs. ADT está programado para las 10:00 p.m. del mismo día. Los hinchas rimenses y de Juliaca en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la web de Depor.

