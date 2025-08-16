Este sábado 16 de agosto, Sporting Cristal vs. Binacional se enfrentan en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina, el compromiso es válido por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. ¿A qué hora se juega este partido? El duelo está programado para las 5:30 p.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en países como Chile, Bolivia y Venezuela; y con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Sporting Cristal consiguió una valiosa victoria por 1-0 ante Melgar en la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, en un encuentro disputado y cargado de tensión que le permitió recuperar la punta de la tabla con 13 puntos, igualando a Universitario pero superándolo por diferencia de gol.

Por su parte, Deportivo Binacional no logró superar a Juan Pablo II en el partido disputado en Chongoyape, que terminó con un empate sin goles. A pesar de ser un equipo con mayor experiencia en la Liga 1, Binacional se vio limitado por el planteamiento táctico del conjunto rival.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Binacional en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Liga 1 2025, el partido entre Sporting Cristal vs. Binacional está pactado para disputarse a partir de las 5:30 p.m. desde el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca. Cabe recordar que este compromiso corresponde a la fecha 6 del Torneo Clausura

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Binacional en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Sporting Cristal vs. Binacional es a las 6:30 de la noche del mismo día, en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 5:30 p.m.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Binacional en España?

En España, el partido entre Sporting Cristal vs. Binacional, por la fecha 6 del Clausura está pactado para iniciar a la 12:30 a.m. del día domingo 17 de agosto. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Binacional en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Sporting Cristal vs. Binacional está programado para las 7:30 p.m. del mismo día. Los hinchas rimenses y de Juliaca en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR