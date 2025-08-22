Vamos con la mejor información para ti. Este sábado 23 de agosto, Sporting Cristal vs. UTC se enfrentan en el Estadio Alberto Gallardo, el compromiso es válido por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. ¿A qué hora se juega este partido? El duelo está programado para las 11:00 a.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en países como Chile, Bolivia y Venezuela; y con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Sporting Cristal venía de golear 3-1 a Binacional en Juliaca, pero aquel triunfo acabó siendo invalidado tras la exclusión del conjunto sureño de la Liga 1, por ende los celestes quedan en el segundo lugar de la tabla del Clausura pero con un partido menos que el líder, Universitario.

Por su parte, UTC, igualó sin goles como local ante Juan Pablo II. Sin embargo, debe levantarse rápido, ya que peligra su permanencia al estar en la zona baja de la tabla del Acumulado de la Liga 1 2025.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. UTC en el Perú?

L1 MAX es el canal con los derechos televisivos para transmitir los partidos de la Liga 1 2025, por ende, televisará el partido de este sábado entre Sporting Cristal vs. UTC. Esta señal está disponible en la parrilla de canales de DirecTV, Claro TV, Best Cable, entre otros.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. UTC en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Liga 1 2025, el partido entre Sporting Cristal vs. UTC está pactado para disputarse a partir de las 11:00 a.m. desde el Estadio Alberto Gallardo. Cabe recordar que este compromiso corresponde a la fecha 7 del Torneo Clausura

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. UTC en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Sporting Cristal vs. UTC es a las 12:00 de la mañana del mismo día, en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 11:00 a.m.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. UTC en España?

En España, el partido entre Sporting Cristal vs. UTC, por la fecha 7 del Clausura está pactado para iniciar a la 6:00 p.m. del mismo días. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. UTC en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Sporting Cristal vs. UTC está programado para las 1:00 p.m. del mismo día. Los hinchas celestes y de Cajamarca en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la web de Depor.

