Edison Flores no vive su mejor presente futbolístico: fue desconvocado de la Selección Peruana para la última fecha doble de Eliminatorias, tras sufrir una lesión en el clásico ante Alianza Lima, y atraviesa una mala racha en Universitario, al punto que no anota desde el 23 de mayo, en la victoria ante Sporting Cristal, y sus números en la Liga 1 son los más discretos desde su regreso a Ate: cuatro goles y tres asistencias en 20 partidos.

Al respecto, el ‘Orejas’ -quien tiene contrato con Universitario hasta fines del 2028- confesó que no solo atraviesa un mal momento futbolístico, sino que también se vio afectado a nivel personal luego de hacerse conocida su separación con su esposa Ana Siucho. Así lo confesó en una charla con Doble Punta.

“Estoy en un proceso de recuperar mi confianza. Hace buen tiempo que la perdí. El tema familiar me quitó tranquilidad. Tengo ayuda externa con psicólogo y coach. Soy una persona común y corriente que a veces se siente triste. Estoy buscando mi paz”, reveló el referente crema.

Edison Flores marcó el gol del triunfo ante Barcelona en Ecuador por Copa Libertadores. (Foto: AFP)

También opinó sobre la polémica entre Alex Valera y Hernán Barcos en el clásico. “He visto algunos videos cortos que dicen que Valera le dijo tal (...) y no ha dicho eso”, señaló el ‘Orejas’. Cuando el periodista le dijo si la palabra era ‘soplón’, el zurdo remarcó: “Claro, no le dijo eso”, desmintiendo de esta manera los rumores que circulaban en las últimas horas sobre la causa del entredicho entre el jugador de la ‘U’ con el de Alianza.

Eso sí, el exjugador del DC United y Atlas evitó dar alguna recomendación sobre el actuar de ambos futbolistas, pues recordó el cruce que tuvo con Erick Noriega en un clásico pasado. “No puedo decirle nada tanto a Valera como a Barcos sobre cómo reaccionar en esa parte, porque la situación te gana. A mí me ganó la calentura (con Noriega), luego me lo encontré y nos saludamos. Todo quedó ahí. Romper códigos es lo que se habla y debería quedar dentro de un camerino”, agregó.

El zurdo confirmó que sufrió una lesión en el clásico que le impidió mantenerse en la convocatoria de la ‘Bicolor’, pues por un tema de tiempos no alcanzaba a estar al 100% para los partidos de las Eliminatorias, pero confía en estar listo para el reinicio del Torneo Clausura, previsto para la ‘U’ para el 14 de setiembre ante Melgar en Arequipa.

Finalmente, dejó un mensaje sobre el futuro de la Selección Peruana y la labor de Óscar Ibáñez al frente del equipo. “Ibáñez trata de seguir la línea de lo que trabajamos con Gareca, y en estos últimos partidos no se ha complicado y ha hecho lo más simple para nosotros. Trabaja bien y trabaja mucho. Incluso se comunica más que Ricardo”, señaló.

Alex Valera y Edison Flores desconvocados de la Selección Peruana. (Foto: La Bicolor)

