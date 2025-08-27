El clásico quedó marcado con la discusión entre Alex Valera y Hernán Barcos, que tuvo eco en la Videna. Jean Ferrari expresó su sentir por lo ocurrido entre los futbolistas de Universitario y Alianza Lima, y dejó en claro su posición: “He jugado casi 20 años fútbol profesional, entiendo de los códigos de las cosas que se dicen y se hacen dentro de la cancha. Yo creo que Barcos, y lo digo con mucho respeto por la trayectoria que tiene y por quién es, lo que le ha dado al fútbol sudamericano, se equivoca de muy mala manera“. Al respecto, desde el cuadro blanquiazul no demoraron en responderle al exadministrador del cuadro crema.

En entrevista con El Comercio, Fernando Cabada, Gerente General de Alianza Lima, sentó la posición del club con respecto al incidente. “Ese es un tema entre jugadores que debió quedar ahí. Mal haría cualquier dirigente o cualquier otra persona en estar opinando, creo que no viene al caso”, dijo en primer término.

De hecho, apuntó contra Jean Ferrari. ”Voy a responderle de la misma forma que él dijo sobre Hernán: con todo respeto a su trayectoria profesional, creo que se equivoca y se equivoca de muy mala manera. Y lo digo por cuatro razones simples. La primera es porque Barcos es un jugador reconocido como caballero dentro y fuera de la cancha en cualquier club en el que haya estado. No conozco una sola persona expresándose mal de Barcos“, declaró.

Luego, señaló que “el segundo error de Ferrari es que Barcos es peruano. Tiene un DNI tan válido como el del mismo señor Ferrari o como el del Papa. Es un jugador peruano y está inscrito en la FPF. Además, todo jugador que esté inscrito, sin importar su país se origen, merece el mismo respeto todos por igual“.

Hernán Barcos y Alex Valera discutieron durante el clásico y fueron amonestados. (Captura: GOLPERU)

Luego, aseguró que “en tercer lugar, cualquier diferenciación que se hace por razones de credo, raza o lo que sea, se llama discriminación. Y cuando esta se da por nacionalidad es xenofobia. La misma FIFA y Conmebol vienen luchado de manera sólida contra la xenofobia, entonces, ¿Cómo un empleado de la FPF podría incurrir en una conducta de ese tipo y de esa magnitud?“.

Finalmente, dejó en claro su defensa a cualquier futbolista blanquiazul. “El cuarto punto es que debo defender a mis jugadores. Hernán debe saber que toda la institución esta con él, yo hablo en nombre de 10 millones de hinchas y de todo el club, así como de los compañeros de Hernán, muchos de los cuales también son seleccionados. Que tengan claro él y quien sea que con nuestra gente no se van a meter, eso no lo voy a permitir”, agregó.

A fines de 2023, el ‘Pirata’ se nacionalizó como peruano en una ceremonia en la sede de Migraciones. Por ello, fue inscrito como jugador peruano, sin ocupar plaza de extranjero en la Liga 1, a partir de la temporada 2024.

Fernando Cabada es el actual administrador de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

