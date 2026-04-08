El evento deportivo en vivo más visto del 2026: más de 1,2 millones de peruanos disfrutaron la transmisión del clásico

El fútbol vuelve a demostrar una vez más su capacidad para congregar multitudes y es que el clásico del último fin de semana marcó un hito sin precedentes para L1MAX, el canal oficial de la Liga 1, al alcanzar 6.91 puntos de rating, con picos de casi 9 puntos, superando los 1.2 millones de personas viendo el partido en simultáneo. Este resultado representa un crecimiento del 44% frente al mismo encuentro en 2025, consolidándose como una cifra histórica.
Con estos resultados, el clásico se posicionó como el contenido futbolístico más visto de 2026 en la televisión peruana, superando a la TV abierta y a encuentros de clasificatorias disputados por la Selección Nacional. Además, la fecha 9 se consolida como lo más visto del torneo hasta el momento, reflejando el fuerte vínculo de los peruanos con el fútbol local.
La excelente performance se vio también reflejada en el ecosistema de redes sociales de L1MAX, alcanzando más de 12.7 millones de usuarios únicos y generando más de 55.4 millones de visualizaciones.
Este desempeño responde al objetivo sostenido de llevar la Liga 1 a cada rincón del país, a través de más de 70 operadores y con los más altos estándares de transmisión y producción. Este esfuerzo se reflejó el sábado en un despliegue de 20 cámaras durante el partido, así como en una oferta de producciones originales al servicio del esperado encuentro.
Con una propuesta multiplataforma innovadora, atractivas campañas masivas de difusión y un sinfín de iniciativas, L1MAX continúa acercando el fútbol local a más hinchas y ofreciendo la mejor experiencia deportiva del país.
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