En el Estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima vs. ADT se enfrentan en el compromiso válido por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. ¿En qué canales ver la transmisión del encuentro? Para verlo, conéctate a la señal de Liga 1 MAX, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de DGO, Zapping y Fanatiz.

Alianza Lima viene de un 2-0 en casa ante Universidad Católica por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Ambos goles del partido fueron de Alan Cantero en el segundo tiempo.

Por su parte, ADT viene de una victoria 1-0 sobre Sport Huancayo en casa con gol de Joao Rojas para sumar su segunda victoria en el Clausura y meter 6 puntos en la tabla de posiciones.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. ADT en el Perú?

L1 MAX es el canal con los derechos televisivos para transmitir gran parte de los partidos de la Liga 1 2025 en el Perú, por lo que el Alianza Lima vs. ADT podrá verse por ahí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de su versión en streaming en las plataformas de L1 Play, DGO y Zapping.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. ADT en Estados Unidos?

En Estados Unidos, no existe un canal de TV específico, pero sí una manera de ver el partido. El Alianza Lima vs. ADT estará disponible en directo a través de la plataforma digital Fanatiz. Los hinchas de ambos equipos podrán conectarse desde la comodidad de sus casas o a través de su celular.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. ADT en España?

En España no existe un canal de TV específico, pero sí una manera de ver el partido. El Alianza Lima vs. ADT estará disponible en directo a través de la plataforma digital Fanatiz. Los hinchas de ambos equipos podrán conectarse desde la comodidad de sus casas o a través de su celular.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. ADT en Internet?

Para ver el partido Alianza Lima vs. ADT por internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de L1 Play, disponible en varios países del mundo. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de L1 MAX. En el caso tenga el paquete de DIRECTV, podrás ver la transmisión también por DGO.

TE PUEDE INTERESAR