Sporting Cristal y Comerciantes Unidos se ven las caras este sábado 25 de mayo en el Estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. Este compromiso, decisivo para los ‘celestes’, está pactado para iniciar a las 3:00 de la tarde (hora peruana y colombiana). Los rimenses tienen que ganar y esperar que Universitario ante Los Chankas para obtener el primer certamen de la temporada en Perú. A continuación, te contamos en qué canal se podrá ver este duelo.

Sporting Cristal afrontará uno de los partidos más importantes del año, pues tiene la oportunidad de ganar el Torneo Apertura y dar un paso importante en su camino hacia el título nacional. Eso sí, no será sencillo, pues tiene que visitar una plaza complicada y, además, tiene que esperar a que la ‘U’, en caso de ganar, no lo haga por muchos goles para que no lo pase en la diferencia de gol. Ambos tienen 37 puntos, pero SC tiene una mejor diferencia (+23 contra +21).

Si Cristal gana en Cajabamba y la ‘U’ pierde o empate, los rimenses se quedarán con el Apertura. En caso de que ambos ganen, el equipo de Enderson Moreira debe hacerlo por el mismo número de goles (o más) que la ‘U’. Ahora, si SC no consigue un triunfo, el panorama estará muy difícil, pues dependerá de que Universitario no consiga los tres puntos.

Para quedarse con los tres puntos y tratar de ganar el Apertura en provincia, el técnico brasileño mandaría la siguiente alineación al terreno de juego: Diego Enríquez; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Ignácio da Silva, Nicolás Pasquini; Gustavo Cazonatti, Jesús Pretell; Santiago González, Jostin Alarcón, Joao Grimaldo; Martín Cauteruccio.

Comerciantes Unidos, por su parte, llega a este encuentro tras perder por 2-0 ante ADT en Tarma, por la pasada fecha del Apertura 2024. Las ‘águilas cutervinas’ llevan dos partidos sin conocer el triunfo, y buscarán retomar la senda de la victoria en el duelo ante los ‘celestes’. En lo que va del Apertura, Comerciantes ha sumado 22 puntos, producto de seis victorias, cuatro empates y seis derrotas.





¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Comerciantes?

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos será transmitido para todo el Perú a través de la señal exclusiva de L1 MAX (anteriormente conocida como Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.





¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Comerciantes?

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos está programado para el sábado 25 de mayo a partir de las 3:00 p.m., hora de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, comenzará a las 5:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia, a las 4:00 p.m.; en México, a las 2:00 p.m.; mientras que en España, a las 10:00 p.m.





¿Dónde se jugará el Sporting Cristal vs. Comerciantes?





