¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Sport Boys por la fecha 2 del Torneo Clausura 2025?

En el Estadio Miguel Grau del Callao, Sporting Cristal vs. Sport Boys se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO en el compromiso válido por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. ¿En qué canales ver la transmisión del encuentro? Para verlo, conéctate a la señal de GOLPERU, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de Movistar Play (ahora llamado Movistar TV app).

Sporting Cristal llega con la motivación de haber ganado en casa por un 3-0 frente a Alianza Universidad, además de ganar una inyección anímica también lograron encontrar una mejoría en la actitud, lo que ha dejado más contentos a los hinchas ‘celestes’. Además, logró debutar Miguel Araujo, que aportó experiencia y orden en la defensa.

Por su parte, Sport Boys no quedó tan conforme con el partido anterior, no solo por el resultado en el marcador, si no también porque hubieron algunas polémicas arbitrales que terminaron perjudicando a su equipo. Por lo que, en su casa y con su gente, buscará hacer justicia y recuperar los puntos perdidos.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Sport Boys en el Perú?

GOLPERU es el canal con los derechos televisivos para transmitir los partidos del cuadro’ rosado’ de local en la Liga 1 2025 en el Perú, por lo que el Sporting Cristal vs Sport Boys podrá verse por ahí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de Movistar TV, además de su versión en streaming en las plataformas de Movistar Plus.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Sport Boys en Estados Unidos?

En Estados Unidos, no existe un canal de TV específico, pero sí una manera de ver el partido. El Sporting Cristal vs Sport Boys estará disponible en directo a través de la plataforma digital Fanatiz. Los hinchas de ambos equipos podrán conectarse desde la comodidad de sus casas o a través de su celular.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Sport Boys en España?

En España no existe un canal de TV específico, pero sí una manera de ver el partido. El Sporting Cristal vs Sport Boys estará disponible en directo a través de la plataforma digital Fanatiz. Los hinchas de ambos equipos podrán conectarse desde la comodidad de sus casas o a través de su celular.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Sport Boys en Internet?

Para ver el partido Sporting Cristal vs Sport Boys por internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Movistar Plus . Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de GOLPERU.

