En el Estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal vs. UTC se enfrentan en el compromiso válido por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. ¿En qué canales ver la transmisión del encuentro? Para verlo, conéctate a la señal de Liga 1 MAX, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de DGO, Zapping y Fanatiz.

Sporting Cristal, ubicado en el segundo lugar con 13 unidades, saldrá en busca de un triunfo que le permita superar a Universitario de la cima del Torneo Clausura y acumulado.

Por su parte, Universidad Técnica de Cajamarca, se ubica en el penúltimo casillero con un punto, intentará cortar su mala racha en el Torneo Clausura. Además, en la tabla acumulada tampoco la pasa bien, con lo cual necesitará robarle los 3 puntos a los ‘celestes’ en su casa.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. UTC en el Perú?

L1 MAX es el canal con los derechos televisivos para transmitir gran parte de los partidos de la Liga 1 2025 en el Perú, por lo que el Sporting Cristal vs. UTC podrá verse por ahí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de su versión en streaming en las plataformas de L1 Play, DGO y Zapping.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. UTC en Estados Unidos?

En Estados Unidos, no existe un canal de TV específico, pero sí una manera de ver el partido. El Sporting Cristal vs. UTC estará disponible en directo a través de la plataforma digital Fanatiz. Los hinchas de ambos equipos podrán conectarse desde la comodidad de sus casas o a través de su celular.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. UTC en España?

En España no existe un canal de TV específico, pero sí una manera de ver el partido. El Sporting Cristal vs. UTC estará disponible en directo a través de la plataforma digital Fanatiz. Los hinchas de ambos equipos podrán conectarse desde la comodidad de sus casas o a través de su celular.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. UTC en Internet?

Para ver el partido Sporting Cristal vs. UTC por internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de L1 Play, disponible en varios países del mundo. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de L1 MAX. En el caso tengas el paquete de DIRECTV, podrás ver la transmisión también por DGO.

TE PUEDE INTERESAR