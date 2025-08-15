En el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina, Sporting Cristal vs. Binacional se enfrentan en el compromiso válido por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. ¿En qué canales ver la transmisión del encuentro? Para verlo, conéctate a la señal de Liga 1 MAX, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de DGO, Zapping y Fanatiz.

Sporting Cristal viene de vencer a Melgar en un partido clave por el Torneo Clausura. Fue un 1-0 con gol de Ian Wisdom sobre el cierre del primer tiempo para sumar 3 puntos claves.

Por su parte, Binacional viene de un empate sin goles ante Juan Pablo ll en Chongoyape por la quinta fecha del Torneo Clausura. Suma solo 5 puntos en 4 partidos (ya descansó) y tiene un panorama bastante complicado en Liga1 2025.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Binacional en el Perú?

L1 MAX es el canal con los derechos televisivos para transmitir gran parte de los partidos de la Liga 1 2025 en el Perú, por lo que el Sporting Cristal vs. Binacional podrá verse por ahí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de su versión en streaming en las plataformas de L1 Play, DGO y Zapping.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Binacional en Estados Unidos?

En Estados Unidos, no existe un canal de TV específico, pero sí una manera de ver el partido. El Sporting Cristal vs. Binacional estará disponible en directo a través de la plataforma digital Fanatiz. Los hinchas de ambos equipos podrán conectarse desde la comodidad de sus casas o a través de su celular.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Binacional en España?

En España no existe un canal de TV específico, pero sí una manera de ver el partido. El Sporting Cristal vs. Binacional estará disponible en directo a través de la plataforma digital Fanatiz. Los hinchas de ambos equipos podrán conectarse desde la comodidad de sus casas o a través de su celular.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Binacional en Internet?

Para ver el partido Sporting Cristal vs Binacional por internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de L1 Play, disponible en varios países del mundo. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de L1 MAX. En el caso tenga el paquete de DIRECTV, podrás ver la transmisión también por DGO.

