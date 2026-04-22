Desde que Erick Noriega salió de Alianza Lima a mediados del año pasado, no ha parado de crecer en el fútbol brasileño. Ya sea jugando de zaguero o de volante central, el ‘Samurái’ viene teniendo un rendimiento sobresaliente en Gremio de Porto Alegre. En ese sentido, no sorprende que en las últimas horas se haya revelado la información sobre un claro interés del balompié europeo en contar con sus servicios. No se trata de un club cualquiera, sino de uno de los grandes de Portugal.

Según reveló el medio Markaj News, Sporting de Lisboa viene monitoreando a Noriega desde hace semanas y, si bien por ahora no han hecho un ofrecimiento formal a Gremio, están al tanto de su evolución. Si su nivel sigue en alza con el correr de la temporada en el fútbol brasileño, lo más seguro es que comiencen con los primeros acercamientos formales.

Hay que precisar que el Sporting de Lisboa, club que por estos días alberga al peruano Víctor Guzmán en sus divisiones juveniles, no es el único que está tras los pasos de Erick Noriega. Hace unas semanas se hizo formal que el ‘Tricolor’ rechazó una oferta del Atlanta United por el exjugador de Alianza Lima. Sin embargo, el monto que ofreció el equipo de la MLS no satisfizo las pretensiones del cuadro de Porto Alegre.

Erick Noriega tiene contrato con Gremio hasta finales del 2028. (Foto: Getty Images)

El conjunto estadunidense puso sobre la mesa 3.5 millones de dólares, no obstante, Gremio ha tasado a Noriega en 8.5 millones de dólares. En ese sentido, lo que ofrece Atlanta United sigue estando muy por debajo de las pretensiones económicas del actual club de Erick. Eso sí, nada está cerrado y todo podría cambiar con el correr de los meses.

Si finalmente Sporting de Lisboa se anima en ir con todo por el ‘Samurái’, la cifra que ofrezca deberá estar cercana a los 8.5 millones de dólares que exige Gremio. Un detalle que hay que tomar en cuenta es que Alianza Lima, su exequipo, conservó el 20% de su pase, por lo que una importante suma de dinero llegaría a La Victoria si se concreta alguna venta. Veremos qué sucede en lo que resta del año.

Erick Noriega llegó a Gremio tras su destacado paso por Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de vencer por 2-0 al Confiança por la Copa de Brasil, Gremio volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Palestino, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026. Este encuentro está programado para el miércoles 29 de abril desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal de La Cisterna.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, además de su versión de streaming en DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, no te preocupes, pues podrás seguir los pormenores del desempeño de Erick Noriega en la web de Depor.

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