Ignacio Buse (58° ATP), la primera raqueta del Perú, tuvo un debut sólido en el Masters 1000 de Madrid al imponerse con claridad ante el francés Adrian Mannarino (46°), con parciales de 6-4 y 6-2, en un encuentro que se resolvió en 1 hora y 23 minutos. El tenista peruano mostró autoridad desde el fondo de la cancha y supo aprovechar los momentos clave para marcar diferencias ante un rival de experiencia.

El primer set fue equilibrado, con ambos jugadores firmes en sus turnos de servicio y sin conceder mayores oportunidades. Sin embargo, cuando el parcial entraba en su fase decisiva, Buse logró un quiebre fundamental en el noveno game, lo que le permitió tomar ventaja y luego cerrar el set por 6-4 tras sostener su saque con seguridad.

En la segunda manga, el peruano elevó considerablemente su nivel y asumió el control total del partido. Un quiebre temprano en el tercer juego le permitió adelantarse en el marcador y manejar los tiempos con mayor comodidad frente a un Mannarino que comenzó a mostrar dificultades. Claramente fue el momento de mayor dominio del ‘Colorado’.

Buse mantuvo la presión constante y volvió a romper el servicio del francés para colocarse 4-1, consolidando su dominio con un juego agresivo y consistente. Sin mayores sobresaltos, el raquetista nacional encaminó el cierre del partido y selló el 6-2 definitivo, evidenciando superioridad en este tramo.

Con este resultado, ‘Nacho’ avanzó a la segunda ronda del torneo madrileño, donde enfrentará un reto de mayor exigencia. Su siguiente rival será el francés Arthur Fils (25°), quien llega en un gran momento tras consagrarse recientemente en el ATP 500 de Barcelona.

El próximo duelo presenta un atractivo contraste generacional entre dos jugadores jóvenes en ascenso. Buse buscará extender su buen rendimiento y seguir sorprendiendo en uno de los torneos más competitivos del circuito, consolidando su crecimiento en la élite del tenis mundial. ¡Vamos con todo, ‘Nachito’!

¿Cuándo volverá a jugar Ignacio Buse?

Luego de su última victoria sobre Adrian Mannarino, Ignacio Buse volverá a tener actividad esta semana cuando enfrente al francés Arthur Fils, en el compromiso correspondiente a la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid. Este encuentro está programado para el viernes 24 de abril desde las 3:00 a.m. (hora peruana) y se disputará en la Caja Mágica.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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