Con la confirmación de la salida de Javier Rabanal como director técnico de Universitario de Deportes, ahora ingresamos en una etapa decisiva en donde volver a cometer un error puede ser fatal en el sueño crema de conseguir el tetracampeonato a fin de año. En ese sentido, en las últimas horas se confirmó quién tendrá la absoluta potestad de elegir al sustituto del español, mientras Jorge Araujo se pone el buzo merengue de manera interina.

Por más que Álvaro Barco haya declarado recientemente que en la ‘U’ no hay interinatos cuando se trata de entrenadores, lo cierto es que ya han desfilado algunos nombres, aunque con ninguno ha habido un ofrecimiento formal. En ese sentido, en L1 Radio revelaron que no será Barco, director deportivo del club, el encargado de encontrar al nuevo DT de la ‘U’.

La citada fuente precisó que quien liderará las negociaciones para hallar al sustituto ideal de Javier Rabanal será Franco Velazco, administrador provisional de la institución de Ate. De esta manera, si bien la administración respetará las funciones que cuenta el área deportiva liderada por Álvaro Barco, en esta oportunidad no tendrá la palabra definitiva cuando haya que elegir al nuevo entrenador, tal como sí pasó en la elección de Rabanal.

Por ahora, más allá de los nombres que han sonado, Universitario solo ha recibido los ofrecimientos como una mera formalidad y como parte del respeto profesional que existe en estos casos. Sin embargo, aún no hay una opción predilecta que cuente con el visto bueno absoluto de la administración, por lo que por ahora se tomarán su tiempo.

Franco Velazco es el administrador provisional de Universitario. (Foto: Universitario)

Un nombre que prácticamente ya quedó descartado es el de Fabián Bustos, por quien sí consultaron directamente con Millonarios de Colombia. Edgardo Adinolfi, asistente técnico del cordobés, conversó brevemente con TV Perú Deportes y dejó en claro que por el momento es imposible que dejen tirado el proyecto deportivo que tienen en el fútbol colombiano, pues se sienten muy a gusto.

“Imposible. No vamos a salir de acá (Millonarios), recién llegamos y estamos bien la verdad”, afirmó Adinolfi. Bustos, quien salió campeón con Universitario en el 2025, el año del centenario del club, no tiene cláusula de salida, por lo que si en la ‘U’ quieren insistir una vez más por él, la negociación deberá ser directamente con Millonarios. Panorama bastante complicado.

“No es ‘interinamente’, tú sabes que en el fútbol no existe eso, el fútbol son resultados y ahí apuntamos. La ‘U’ tiene que ganar mañana, tiene que ganar el domingo... es una gran oportunidad”, fueron las palabras de Álvaro Barco al referirse a Jorge Araujo. ¿Se quedará como técnico de Universitario por todo el Torneo Apertura? Esto es fútbol y todo puede pasar. Veremos qué decisión toman con el correr de los partidos: además del choque con Deportivo Garcilaso, los cremas recibirán a Alianza Atlético y a Nacional de Uruguay (Copa Libertadores).

Jorge Araujo asumió un importante reto tras la salida de Javier Rabanal. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-1 ante Melgar, Universitario volverá a tener actividad hoy cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este miércoles 22 de abril desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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