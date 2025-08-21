El buen momento de Alianza Lima en la Copa Sudamericana ha dejado más que alegría en sus hinchas: también ha despertado el interés de clubes del extranjero en varios de sus futbolistas. Uno de ellos es Eryc Castillo, atacante ecuatoriano de 30 años que se ha convertido en pieza clave del equipo de Néstor Gorosito. Tras marcar en el triunfo ante Universidad Católica y consolidarse como una de las figuras de la campaña internacional, la administración blanquiazul no quiere correr riesgos y ya inició conversaciones para asegurar su continuidad. Su contrato actual vence en diciembre de 2025, pero la intención de ambas partes es extenderlo y blindarlo frente a posibles ofertas.

La información fue develada por la periodista Ana Lucía Rodríguez en el programa Hablemos de MAX, donde aseguró que la renovación de Eryc Castillo ya está en agenda. “Él ha dado su palabra de que quiere quedarse, está cómodo en Alianza y feliz con el club”, señaló, aunque advirtió que todavía quedan detalles económicos por resolver antes de que la firma sea oficial.

Para los íntimos, la posible continuidad de la ‘Culebra’ Castillo no es un asunto menor. Su velocidad por las bandas y capacidad para resolver partidos importantes lo han convertido en un jugador determinante en el cuadro ‘íntimo’. En torneos internacionales, donde la exposición es mayor, el delantero ecuatoriano ha demostrado estar a la altura y eso ha motivado a la directiva a ponerlo como prioridad.

La postura del futbolista también resulta clave en este proceso. Según lo señalado, Castillo no solo se siente cómodo en Lima, sino que además valora la confianza que le ha brindado Gorosito desde su llegada. Ese respaldo deportivo ha influido en su deseo de mantenerse en el proyecto y evitar tentaciones de emigrar en el corto plazo.

Los temas que todavía restan definir tienen que ver con la cláusula de salida y los montos salariales. La administración íntima busca blindarlo con un contrato que evite perderlo fácilmente frente a ofertas del exterior, mientras que el representante del jugador apunta a que el acuerdo contemple condiciones competitivas.

Alianza Lima's Ecuadorian midfielder #08 Eryc Castillo celebrates scoring his team's first goal during the Copa Sudamericana round of 16 second leg football match between Ecuador's Universidad Catolica and Peru's Alianza Lima at the Atahualpa Olympic Stadium in Quito on August 20, 2025. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)

¿Se vienen más renovaciones en Alianza Lima?

Más allá del caso puntual de Eryc Castillo, Alianza Lima también trabaja en la continuidad de otros elementos que han destacado en la temporada. Nombres como Kevin Quevedo y algunos refuerzos extranjeros forman parte de la lista de futbolistas que el club pretende retener para consolidar un plantel competitivo.

El contexto internacional obliga a los blanquiazules a tomar medidas rápidas. La clasificación a cuartos de final de la Sudamericana tras superar a Universidad Católica ha puesto a varios jugadores en la vitrina, como fue el caso de Erick Noriega. Por lo que blindar a los más destacados se ha vuelto prioridad. Castillo, por sus actuaciones, es el principal de esa lista.

De concretarse la renovación, el ecuatoriano no solo aseguraría su permanencia en el cuadro íntimo por más temporadas, con ello, Alianza Lima reforzaría su apuesta de mantener la base del equipo y seguir compitiendo en el plano internacional como lo viene haciendo en la Copa Sudamericana.

Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

