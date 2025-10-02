Alianza Lima continúa armando su proyecto deportivo a futuro y esta vez lo hizo asegurando a una de sus figuras más importantes de la actual campaña. El club íntimo confirmó que Eryc Castillo, atacante ecuatoriano de 30 años, renovó su contrato y se mantendrá en La Victoria por las próximas tres temporadas. El anuncio llegó luego de semanas de expectativa entre los hinchas, quienes esperaban noticias sobre el futuro de la ‘Culebra’. De esta manera, el jugador seguirá ligado al cuadro blanquiazul hasta finales del 2028, consolidándose como pieza clave en el esquema de Néstor Gorosito.

El extremo llegó a inicios de este año procedente de Coritiba y no tardó en ganarse un lugar dentro del once titular. Su velocidad, desequilibrio y aporte ofensivo lo convirtieron en un arma determinante por la banda izquierda, logrando destacar tanto en la Liga 1 como en torneos internacionales.

Con 38 partidos disputados en lo que va de la temporada, Castillo registra nueve goles y siete asistencias. Seis de sus tantos llegaron en competencias CONMEBOL, lo que refleja su importancia en los duelos internacionales, donde Alianza necesitaba jerarquía para competir de igual a igual.

El ecuatoriano ha demostrado ser un futbolista de recorrido y experiencia. Antes de su arribo a La Victoria, jugó en clubes de Ecuador como Barcelona SC e Independiente del Valle, además de tener pasos por Tijuana, Santos Laguna y Juárez en México, así como una etapa reciente en Brasil con Coritiba.

Desde la institución blanquiazul, el mensaje fue directo y claro: Castillo seguirá siendo parte del proyecto. “La ‘Culebra’ sigue en casa. Eryc Castillo hasta el 2028”, publicó Alianza Lima en sus redes sociales, noticia que fue recibida con entusiasmo por parte de la hinchada.

Alianza Lima renovó contrato a Eryc Castillo | FOTO: Alianza Lima

Este nuevo contrato convierte a Alianza en el club donde Castillo podría permanecer más tiempo en toda su carrera, superando incluso su etapa en Barcelona SC de Ecuador, donde estuvo tres años y medio. Esa continuidad le permitirá afianzarse aún más en el fútbol peruano.

De esta manera, Alianza Lima asegura a uno de sus referentes en ataque y da un paso firme en su planificación para los próximos torneos. La apuesta es clara: mantener una base sólida de futbolistas con experiencia que garanticen competitividad tanto en la Liga 1 como en el plano internacional.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Atlético Grau, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Universidad, en el partido válido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 5 de octubre desde las 12:00 p.m. y se disputará en el Estadio Heraclio Tapia León.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

