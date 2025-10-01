Universitario de Deportes dio un golpe importante en el Torneo Clausura 2025 tras imponerse por 2-0 a Alianza Atlético en el Estadio Mansiche de Trujillo, resultado que le permite seguir firme en la lucha por alcanzar el tricampeonato nacional. El encuentro no solo dejó alegría en los hinchas por los tres puntos conseguidos, sino también una de las declaraciones más sentidas de Anderson Santamaría, quien no ocultó la emoción de defender a los ‘cremas’ y confesó detalles de lo que significa vivir el día a día en la ‘U’.

El zaguero nacional, que viene siendo una de las piezas claves en la última línea de Jorge Fossati, analizó lo que fue el triunfo en tierras norteñas y destacó la importancia de mantener la solidez en defensa. Según el propio jugador, las pelotas paradas han sido un recurso fundamental para destrabar partidos cerrados y obtener resultados positivos en las últimas fechas.

“Así es cuando los rivales te juegan muy bien, tenemos esa arma 8los balones parados) que la trabajamos mucho el día a día y gracias a Dios nos ha dado puntos importantes. Hay que seguir por ese camino”, comentó Santamaría en diálogo con L1 Máx, dejando en claro que la planificación de cada semana está dando frutos en la competencia.

El central también se refirió a la manera en la que Universitario afronta cada partido en este tramo final del torneo, asegurando que el plantel no piensa más allá de la siguiente jornada. “Cada partido es el más importante del año y nosotros vamos partido a partido. Ahora toca recuperarnos y empezar a pensar en Juan Pablo II, que será un rival muy difícil”, añadió.

Consultado sobre su presente en el club, Santamaría fue claro en reconocer que jugar en Universitario ha sido una de las decisiones más importantes de su carrera. “La verdad, tomé una buena decisión, quería venir a la U. Disfruto el día a día, es un grupo muy bueno, muy sano y desde el primer día lo dije: desde donde me toque, voy a aportar lo mejor de mí”, señaló.

Ánderson Santamaría llegó a Universitario tras su paso por Atlas de Guadalajara. (Foto: Universitario)

El defensor resaltó además la competencia interna que existe en el plantel, recordando que la rotación entre jugadores de su puesto ha servido para elevar el nivel colectivo. “Cuando le tocó a Aldo lo apoyé, cuando me tocó por William lo apoyé. Siempre dije que la competencia interna nos iba a hacer mejores a todos y hoy se está dando eso”, agregó.

El sentir de Santamaría por la ‘U’

Pero lo que más llamó la atención fueron sus palabras sobre el cariño que siente por Universitario, algo que ya venía de años atrás. El jugador reconoció que desde joven tuvo cercanía con la ‘U’ gracias a un amigo que lo llevaba a los partidos en la tribuna. “De muy chico he ido un par de veces a la Trinchera. Mi mejor amigo veía todos los partidos de la U y yo también lo acompañaba. Eso me marcó mucho”, confesó.

En ese mismo sentido, Santamaría aseguró que la experiencia de vestir la camiseta crema lo ha hecho afianzar aún más ese lazo con el club. “Vivir el día a día te enamora cada vez más”, expresó con firmeza, dejando claro el orgullo que siente al defender a Universitario en un momento clave del campeonato.

Con el triunfo en Trujillo, la ‘U’ no solo mantiene el liderato del Clausura, sino que fortalece el ánimo de un plantel que apunta a llegar con todo a la recta final. El próximo duelo de los cremas será frente a Juan Pablo II el domingo 5 de octubre a las 6 p.m. en el Estadio Monumental.

