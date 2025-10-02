Cuando fue anunciado a principios del 2023, y en su CV figuraban equipos como Almagro y Central Córdoba de Argentina, además de Deportes Temuco de Chile, Matías Di Benedetto generaba más dudas que certezas en Universitario de Deportes. Sin embargo, su presencia en Ate vino de la mano con el fin de la sequía de títulos. En su primer año fue campeón y en el segundo, bicampeón. Y en ambos siendo titular y pieza clave, tal como en este 2025, donde más allá de la rotación y la llegada de Anderson Santamaría, se mantiene en el once de Jorge Fossati. Por eso, tras la victoria ante Alianza Atlético, el ‘Tano’ se ilusiona con repetir el plato a fin de año en la Liga 1.

“Lo más importante es el partido ahora del domingo (contra Juan Pablo II), pero logramos tres puntos de oro porque sabemos la calidad de jugadores que tiene Sullana. Estaba viendo las estadísticas, creo que del Clausura es el que menos goles en contra tiene. Entonces, no es casualidad que vinimos y le hicimos dos goles nosotros, de visitantes, en una cancha difícil”, señaló el defensa crema.

En su carrera, solo le había tocado disputar una temporada en la Liga Profesional Argentina, el torneo de Primera División en su país, con Central Córdoba. Antes, con Almagro y Temuco, solo había jugado los torneos de ascenso en Argentina y Chile, respectivamente. Por ello, tocar la gloria con Universitario es una experiencia incomparable para él.

“La verdad, quedar en la historia del club más grande del Perú para mí es un sueño cumplido realmente. Y voy día a día trabajando, no sólo partido a partido, sino entrenamiento a entrenamiento para poder lograrlo en lo personal. Y después, con la calidad de grupo que tenemos y los jugadores de mucha jerarquía que tenemos, también poder conseguir el tricampeonato”, apuntó el ‘Tano’.

Di Benedetto cumple su tercera temporada consecutiva en Universitario de Deportes. (Foto: Universitario)

Por otro lado, Di Benedetto habló por primera vez luego de las acusaciones de Sport Boys, que mediante un comunicado oficial lo acusó de “desleal” por una acción en la que Erick Gonzales, volante rosado, acabó lesionado en un partido jugado hace algunas fechas en el Monumental.

“La verdad que sí que me dolió, porque a mí me conocen hace tres años acá en Perú y saben que jamás he sido malintencionado de ninguna manera. Una jugada que voy a disputar como voy siempre, con mucha vehemencia, con mucha agresividad, pero jamás con la intención de lastimar a nadie”, señaló.

Cabe mencionar que el defensa de 32 años finaliza su vínculo con Universitario en diciembre de este año, pero ya se encuentra en conversaciones con la gerencia deportiva, con Álvaro Barco a la cabeza, para extender su contrato, atado a una posible nacionalización para no ocupar plaza de extranjero a partir del 2026.

Universitario está invicto hace 17 partidos en la Liga 1 2025. En el Clausura sumó 27 puntos. (Foto: Universitario de Deportes)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-0 a Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Juan Pablo II College, en el partido válido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 5 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

