La jornada 25 de la Bundesliga 2 no fue favorable para el FC Núremberg. El equipo no solo sufrió una derrota por 1-0 frente al Fortuna Düsseldorf, sino que además perdió por lesión a su capitán y defensor de la selección peruana, Fabio Gruber.
El zaguero tuvo que abandonar el campo antes de que se cumplieran los cinco primeros minutos del partido, lo que generó un vacío en la defensa que terminó influyendo en el resultado final disputado en el Max-Morlock-Stadion.
Tras el encuentro, el entrenador del Núremberg, Miroslav Klose, comentó qué fue lo que le manifestó Gruber luego de sufrir la molestia física durante el compromiso correspondiente a la segunda división del fútbol alemán.
“Solo dijo que sufrió una pequeña contractura muscular. No quería correr riesgos, por eso levantó la mano y luego se retiró. Ahora tenemos que esperar los resultados de las pruebas para ver qué revelan”, manifestó Miroslave Klose en rueda de prensa.
Por otro lado, la selección peruana ya tiene programados sus próximos compromisos en la fecha FIFA. El conjunto dirigido por Mano Menezes jugará primero ante Senegal el sábado 28 de marzo a las 11:00 a. m. en el Stade de France.
Posteriormente, el equipo nacional se medirá frente a Honduras el 31 de marzo en el Estadio Municipal de Butarque, en Madrid, a la 1:00 p. m. (hora local).
TE PUEDE INTERESAR
- DT de Los Chankas tiene en la mira a Javier Rabanal: el análisis exhaustivo de la propuesta de Universitario
- ¿Adrián Ugarriza en los planes de Universitario? Lo que se sabe sobre su posible vuelta a la Liga 1
- “Tendríamos que jugar mejor que el Manchester City”: Melgarejo destaca clasificación de Cienciano
- Calendario del Mundial 2026: fechas, horarios y canales para ver todos los partidos
- Fixture, calendario y partidos de la Liga 1 2026: revisa los enfrentamientos del Torneo Apertura y Clausura
- Calculadores de la Liga 1 2026: pronostica los resultados y juega con la tabla de posiciones