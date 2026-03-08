Fabio Gruber cierra el 2025 como capitán del FC Núremberg de Alemania. (Foto: Getty Images)
La jornada 25 de la Bundesliga 2 no fue favorable para el FC Núremberg. El equipo no solo sufrió una derrota por 1-0 frente al Fortuna Düsseldorf, sino que además perdió por lesión a su capitán y defensor de la selección peruana, .

El zaguero tuvo que abandonar el campo antes de que se cumplieran los cinco primeros minutos del partido, lo que generó un vacío en la defensa que terminó influyendo en el resultado final disputado en el Max-Morlock-Stadion.

Tras el encuentro, el entrenador del Núremberg, Miroslav Klose, comentó qué fue lo que le manifestó Gruber luego de sufrir la molestia física durante el compromiso correspondiente a la segunda división del fútbol alemán.

“Solo dijo que sufrió una pequeña contractura muscular. No quería correr riesgos, por eso levantó la mano y luego se retiró. Ahora tenemos que esperar los resultados de las pruebas para ver qué revelan”, manifestó Miroslave Klose en rueda de prensa.

Por otro lado, la selección peruana ya tiene programados sus próximos compromisos en la fecha FIFA. El conjunto dirigido por Mano Menezes jugará primero ante Senegal el sábado 28 de marzo a las 11:00 a. m. en el Stade de France.

Posteriormente, el equipo nacional se medirá frente a Honduras el 31 de marzo en el Estadio Municipal de Butarque, en Madrid, a la 1:00 p. m. (hora local).

