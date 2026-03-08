El polémico caso de presunta discriminación ocurrido durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético ha trascendido las fronteras del país. La acusación realizada por Cristiano da Silva, lateral izquierdo del equipo celeste, sobre supuestos insultos de Franco Coronel se difundió rápidamente en Brasil, nación de origen del futbolista.
La prensa brasileña expresó un fuerte rechazo ante lo ocurrido en el campeonato peruano. Asimismo, no es la primera vez que un futbolista de esa nacionalidad denuncia situaciones de este tipo en el fútbol, lo cual resulta realmente lamentable.
“¡YA BASTA! ¡BASTA! ¡El brasileño Cris Silva, ex Fluminense y actualmente en Sporting Cristal, acusó al delantero argentino Franco Coronel, de Alianza Atlético, de racismo!”, publicó TNT Sports Brasil en sus redes sociales.
La reconocida cadena también informó sobre la reacción inmediata del equipo del Rímac. Según el medio, el club respaldó a su jugador desde el primer momento y pidió a la Liga 1 que este lamentable hecho no quede sin sanción.
“¡Incluso el Cristal emitió una nota oficial en defensa del lateral y pidió una INVESTIGACIÓN por parte de la federación local!”, agregó el importante medio de comunicación brasileño.
La prensa brasileña se pronunció con firmeza tras la denuncia de Cristiano da Silva.
Por su lado, el reconocido portal ‘Globo Esporte’ (ge) también abordó la polémica en su sitio web, donde explicó que el enfrentamiento entre el futbolista brasileño y el delantero argentino llevó a que se activara el protocolo de la FIFA contra el racismo.
“Jugador brasileño de Sporting Cristal acusa a rival argentino de racismo en el Campeonato Peruano”, fue el titular que utilizó el medio, resaltando además los lamentables antecedentes relacionados con futbolistas de estas nacionalidades.
TE PUEDE INTERESAR
- DT de Los Chankas tiene en la mira a Javier Rabanal: el análisis exhaustivo de la propuesta de Universitario
- ¿Adrián Ugarriza en los planes de Universitario? Lo que se sabe sobre su posible vuelta a la Liga 1
- “Tendríamos que jugar mejor que el Manchester City”: Melgarejo destaca clasificación de Cienciano
- Calendario del Mundial 2026: fechas, horarios y canales para ver todos los partidos
- Fixture, calendario y partidos de la Liga 1 2026: revisa los enfrentamientos del Torneo Apertura y Clausura
- Calculadores de la Liga 1 2026: pronostica los resultados y juega con la tabla de posiciones