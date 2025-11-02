El Torneo Clausura 2025 entra a su etapa final y, mientras los equipos luchan por los últimos puntos, otros ya piensan en lo que será la próxima temporada. Uno de ellos es Sport Boys, que busca rearmarse con nombres de peso para dejar atrás un año irregular. En medio de esas conversaciones, surgió un nombre que llamó la atención de propios y extraños: un exgoleador de Universitario de Deportes podría volver al fútbol peruano para vestir los colores rosados en el 2026. El rumor empezó a tomar fuerza en las últimas horas y ha causado revuelo entre los hinchas.

La ‘Misilera’ no tuvo el desempeño esperado en la presente campaña, incluso llegó a tentar con la zona baja de la tabla. Por ello, la directiva apunta a dar un golpe de autoridad con fichajes de jerarquía que le permitan volver a pelear puestos internacionales. Y entre los nombres que se barajan, hay uno que despierta ilusión por su pasado goleador en el Perú.

El periodista Gustavo Peralta reveló que el delantero uruguayo Jonathan Dos Santos se encuentra en la órbita de Sport Boys para el 2026. “El delantero uruguayo Jonathan Dos Santos interesa y mucho en Sport Boys para el próximo año”, señaló en su cuenta de X. Una declaración que rápidamente encendió las redes y volvió a poner al atacante en el radar del fútbol peruano.

Dos Santos, actualmente con 33 años, pertenece al CA Artigas de Uruguay, aunque recientemente tuvo un paso por Mushuc Runa de Ecuador, donde anotó seis goles en 17 partidos durante la temporada 2025. Su presente goleador mantiene viva la posibilidad de que vuelva a ser protagonista en una liga que ya conoce bien y donde alguna vez brilló con luz propia.

Jonathan Dos Santos fue jugador de Universitario de Deportes en 2020 y casi sale campeón nacional. (Foto: GEC)

¿Cómo le fue en la ‘U’?

El atacante uruguayo llegó a Universitario en el 2020 y, en muy poco tiempo, se ganó el cariño del hincha crema gracias a su entrega y efectividad frente al arco. Disputó 26 encuentros, marcó 14 goles y brindó una asistencia, siendo pieza clave en la campaña que llevó al cuadro de Ate hasta la final frente a Sporting Cristal. Aunque no lograron el título, su rendimiento le permitió emigrar al fútbol mexicano.

Desde entonces, Dos Santos ha pasado por varios clubes de Sudamérica, incluyendo Querétaro (México), Everton (Chile) y River Plate de Uruguay. Sin embargo, su etapa en Universitario sigue siendo recordada como la más destacada de su carrera, al punto de que muchos hinchas lo consideran el último gran goleador extranjero del equipo.

De concretarse su llegada, sería uno de los movimientos más comentados del mercado de pases 2026. Sport Boys, con una nueva administración y la meta de recuperar su prestigio, apunta a conformar un plantel competitivo. Y sumar a un delantero con pasado goleador en Universitario podría ser el primer gran paso hacia esa renovación.

¿Cuándo volverá a jugar Sport Boys?

Luego de vencer por 1-0 a Melgar en el Callao. Sport Boys volverá a tener actividad esta noche cuando reciba a UTC, en el partido válido por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 2 de noviembre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Miguel Grau.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERÚ para todo el territorio peruano, disponible en la teleoperadora Movistar TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de Movistar Plus. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

