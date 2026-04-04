Facundo Callejo atraviesa un momento dulce. El delantero de Cusco FC fue determinante en la victoria por 3-1 sobre Melgar en Arequipa, firmando un doblete que inclinó el partido en una plaza siempre exigente. Su efectividad en el área marcó la diferencia y le permitió a su equipo sumar tres puntos importantes fuera de casa en un partido programado por la fecha 9 del Torneo Apertura Liga 1 2026.

El encuentro, además, tuvo un contexto particular por la presencia de Miguel Rondelli, técnico que lo dirigió anteriormente en Cusco FC y que ahora forma parte de Melgar. Sin embargo, el entrenador no estuvo en el banco de suplentes y siguió las acciones desde la tribuna, ya que no podía dirigir tras haber estado al mando del equipo cusqueño en la misma temporada. Consultado sobre este reencuentro, Callejo prefirió no referirse a lo que significó enfrentar a su exentrenador ni a su salida.

En esa misma línea, el atacante también valoró el trabajo que viene realizando el nuevo técnico Alejandro Orfila, destacando sobre todo la mejora en el aspecto defensivo del equipo, uno de los puntos que había sido cuestionado en fechas anteriores. Sin entrar en comparaciones, dejó en claro que hay una evolución en el funcionamiento colectivo.

Es por ello, que en conversación con Depor, Callejo proyectó lo que será el próximo reto: enfrentar a Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, el jueves en Cusco. Un duelo de alto nivel que servirá para medir el crecimiento del equipo ante uno de los gigantes del continente. A continuación las preguntas.

Ha sido una semana muy difícil porque Rondelli, que llegó al club, que formó parte del proyecto e hizo historia con Cusco, dejó el club y bueno, ya se fue a Melgar, que hoy justo le ganaron 3 a 1 en Arequipa, ¿Qué tan importante era ganar de cara para llegar a lo que era el partido del jueves contra Flamengo, actual campeón de Libertadores?

Era importante ganar para subir varios puestos en la tabla , teniendo en cuenta los resultados que se habían dado que nos permitían escalar varios posiciones.

Se viene un partido importante en Cusco, donde la altura suele ser un factor determinante, ¿cómo planean aprovechar esa condición para marcar diferencia ante un equipo de tanta jerarquía como Flamengo?

De local sabemos que si queremos pelear por un cupo a octavos de final de la Copa Libertadores tenemos que hacernos fuertes. Rescato la actitud de todo el equipo, y con la responsabilidad que afrontamos el encuentro

Facundo, hoy te haces presente con un doblete y vuelves a ser determinante, ¿cuánto te fortalece en lo personal seguir activo en el gol en un momento donde el equipo está en transición, y qué tan clave es que mantengas esa racha pensando en lo que viene ante Flamengo?

Sí, sin dudas, para un delantero convertir es importante. Venimos de tres fechas seguidas haciendo goles y eso es muy importante, más aún si sirve para sumar puntos.

Se empieza a notar la mano del nuevo comando técnico con un Cusco FC más ordenado defensivamente, pero sin perder eficacia en ataque, ¿sientes que este equilibrio los hace más competitivos o todavía están en ese proceso donde el orden puede limitar un poco la propuesta ofensiva?

El equilibrio defensivo es muy importante porque también nos da la seguridad y libertad a los de arriba. Así que feliz.

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