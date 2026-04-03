La dolorosa tragedia ocurrida en los exteriores e interiores del Alejandro Villanueva sigue arrojando datos que indignan y exigen respuestas inmediatas por parte de las autoridades competentes. Mientras el fútbol peruano llora la irreparable pérdida de vidas humanas tras el fatal accidente registrado durante el masivo banderazo blanquiazul, la Municipalidad de La Victoria decidió romper su silencio mediático. Lejos de ser un simple mensaje de condolencia, la entidad emitió un pronunciamiento que cambia por completo el panorama legal de los hechos, revelando una grave infracción a las normas de seguridad que agrava drásticamente la situación.

La comuna victoriana utilizó sus canales institucionales para deslindar cualquier tipo de responsabilidad administrativa y organizativa en este lamentable suceso. Las altas autoridades del distrito fueron categóricas al confirmar que la masiva concentración de miles de aficionados en las tribunas del recinto deportivo se llevó a cabo en la absoluta informalidad.

El documento público cayó como un baldazo de agua fría y generó muchísimo malestar en la opinión pública. “La Municipalidad de La Victoria no ha autorizado la realización de ningún evento en dicho recinto ni en sus alrededores”, detalló la entidad edilicia en el primer y más contundente punto de su comunicado.

Frente a la gravedad del doloroso desenlace que enlutó al club a escasas horas de jugarse el clásico, el municipio también extendió sus respectivas condolencias. La institución expresó “su más profundo pesar y solidaridad con las familias de las personas que lamentablemente perdieron la vida”, confirmando la magnitud del fatal accidente.

Comunicado de la Municipalidad de La Victoria.

Con esta postura oficial que evidencia una grave falta de fiscalización y permisos previos, el caso ha pasado inmediatamente a manos de la justicia. La comuna remarcó que “las autoridades competentes vienen realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”.

El control de multitudes falló estrepitosamente en esta trágica jornada, por lo que la alcaldía intentó defender su gestión administrativa ante la lluvia de críticas. En el tercer punto de la misiva, las autoridades aseguraron: “Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad de los ciudadanos y el estricto cumplimiento de las normas vigentes”.

El impacto de esta tragedia trasciende largamente lo deportivo y obliga a las instituciones públicas a tomar medidas para que no se repita. Con el luto, la indignación sigue creciendo al confirmarse que esta desgracia pudo haberse evitado con garantías.

Para cerrar su mensaje, la sede distrital garantizó su apoyo incondicional durante todas las investigaciones policiales que se avecinan. “La Municipalidad de La Victoria continuará colaborando con las autoridades y las familias en todo lo que sea necesario”, sentenció el trágico comunicado.

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