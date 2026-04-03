Cuando tienes a la hinchada encima, que te exige constantemente resultados para seguir en la lucha por el título, lo que a veces uno busca es hacer control de daños poniéndole paños fríos a un mal momento. Eso es lo que ha tratado de hacer Julio César Uribe tras la derrota de Sporting Cristal donde, más allá de revelar que siente la amargura de haber perdido en casa, confesó que es una situación que puede ser aprovechada como una lección para que, de ahora en adelante, la afición solo pueda tener alegrías, sobre todo, tras la incorporación de Zé Ricardo como nuevo DT del equipo, de quien ha dejado buenas referencias.

El duro tropiezo en el campeonato local caló hondo en las instalaciones de La Florida, especialmente porque el plantel se encuentra a escasos días de un vital debut en la Copa Libertadores frente a Cerro Porteño. Ante la lluvia de críticas que bajaron desde las tribunas, la dirigencia celeste decidió dar la cara para respaldar al grupo y enviar un firme mensaje de tranquilidad de cara a los exigentes retos internacionales que se avecinan.

El ‘Diamante’ no ocultó su frustración por el resultado adverso, pero pidió cambiar el chip. “Si estoy amargo, muy incómodo. Hay que identificarte con el privilegio de estar vivo y creer que tu amargura la puedes convertir en alegría”, reveló el directivo.

Cristal cayó 1-2 ante CD Moquegua en casa (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Para el ídolo bajopontino, estas dolorosas caídas son una parte fundamental en el crecimiento de cualquier plantel competitivo. “A veces la derrota es el primer paso para el triunfo. Y mucha gente eso no lo entiende, dicen que es floro. Bueno, yo he jugado 18 años y sé lo que es eso”, detalló.

En medio de toda la tensión, el ‘Diamante’ hizo un fuerte llamado para respetar el trabajo a largo plazo que realiza la institución. “Uno debe creer en los procesos... Cristal trabaja como pocos, tenemos una bronca que ni se imaginan, pero eso no le da derecho al hincha de faltarle el respeto”, afirmó con total firmeza.

La llegada de Zé Ricardo al Rímac

Aprovechando su intervención ante los medios, también se refirió a la comentada llegada del nuevo estratega brasileño al candente banquillo rimense. “El técnico fue elegido tras consensuar los procesos. Lamentablemente, algunos, sin conocerlo, ya lo están objetando sin darle la posibilidad de demostrar por qué fue elegido”, lo defendió.

Además, el directivo advirtió que a la administración no le temblará la mano para realizar los ajustes que solicite el flamante comando técnico. “Tomaremos decisiones en base a lo que el técnico sugiera para encontrar la respuesta institucional... todo lo que se tenga que cambiar se cambiará. Las medias tintas se acabaron”, sentenció de forma tajante.

Finalmente, cerró su contundente mensaje dándole un enorme espaldarazo de confianza al cuestionado atacante brasileño Felipe Vizeu y al resto del vestuario. “Esperamos que los jugadores se sostengan en la confianza del técnico y del grupo; confiamos en Vizeu, somos un equipo”, concluyó.

Zé Ricardo es el nuevo entrenador de Sporting Cristal. (Redes sociales)

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