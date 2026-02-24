La ciudad de Arequipa atraviesa nuevamente momentos complejos debido a las fuertes lluvias que vienen afectando distintos sectores. La tragedia más reciente ocurrió en el distrito de Cayma, donde un huaico provocó la muerte de Alex Ordoñez Anaya y su hijo de 14 años, hecho que ha generado profundo pesar en toda la región y evidencia la gravedad de los daños ocasionados por las precipitaciones.

Otro episodio se registró en la urbanización El Arquillo, en Cerro Colorado, donde al menos dos viviendas quedaron totalmente destruidas como consecuencia de las intensas lluvias.

En medio de esta situación, también surgieron inquietudes respecto a la realización de eventos masivos, como el encuentro programado para este viernes entre FBC Melgar y Los Chankas en el Estadio Monumental de la UNSA. Sin embargo, hasta ahora no se han reportado emergencias en zonas cercanas al recinto deportivo, por lo que no existiría un riesgo inmediato para el desarrollo del partido.

Desde la dirigencia del club rojinegro señalaron que la respuesta frente a desastres naturales corresponde principalmente a las autoridades competentes. No obstante, indicaron que vienen coordinando acciones logísticas para brindar apoyo a las familias afectadas, aunque cualquier anuncio oficial se realizará una vez que las medidas estén completamente definidas.

Cabe recordar que, durante la pandemia de COVID-19, varios futbolistas del plantel arequipeño colaboraron de manera voluntaria con personas golpeadas por la crisis sanitaria, demostrando su compromiso social más allá de la cancha.

En lo deportivo, Melgar ha tenido un inicio positivo en el torneo, con tres victorias en cuatro presentaciones. Su única derrota fue el 1-3 ante FC Cajamarca, duelo en el que Hernán Barcos marcó tres goles. Pese a ese tropiezo, en el equipo mantienen la confianza en recuperar el paso este viernes, especialmente después de la conversación que sostuvo el técnico Juan Reynoso con el plantel, donde expresó su preocupación por las desconcentraciones que terminaron costándoles el último resultado.

A través de sus redes sociales, FBC Melgar informó que ahora, más que nunca, es momento de mantenerse unidos.

El club señaló que la ciudad atraviesa una situación complicada y que muchas familias requieren apoyo urgente. Por ello, ha organizado una campaña para recolectar donaciones y asegurarse de que lleguen directamente a quienes más lo necesitan.

Se están recibiendo víveres no perecibles, ropa en buen estado, medicamentos básicos, artículos de higiene personal, productos de limpieza y agua embotellada. Destacaron que cualquier contribución, por pequeña que sea, puede generar un gran impacto.

Las personas interesadas en colaborar pueden acercarse a los puntos de acopio habilitados en Consuelo, Umacollo, Miraflores, Bustamante y la avenida La Marina, dentro de los horarios establecidos.

Asimismo, se están conformando brigadas de voluntarios para brindar apoyo en las zonas afectadas. Quienes deseen participar pueden sumarse con compromiso y disposición para trabajar en equipo.

El mensaje final del club es claro: juntos es posible salir adelante, porque ayudar está en manos de todos.

TE PUEDE INTERESAR

c