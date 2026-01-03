Edisson Zavaleta, presidente de FC Cajamarca. (Video: Luis Padilla / Foto: FC Cajamarca)
FC Cajamarca tendrá su primera experiencia en Liga 1 para la temporada 2026 y, definitivamente, ya es noticia. El ‘Caballo Negro’ dio un golpe en el mercado de fichajes con la incorporación de jugadores como Hernán Barcos y Pablo Lavandeira. El ‘Pirata’ terminó su vínculo con Alianza Lima y enrumbó al interior del país para una nueva aventura a sus 41 años. Edisson Zavaleta, presidente de la institución, resaltó la presencia del experimentado jugador, sumado a los planes que tienen para el desarrollo del presente ciclo y a futuro.

