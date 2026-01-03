FC Cajamarca se ha convertido en uno de los protagonistas inesperados del mercado de pases de la Liga 1 2026. El recién ascendido no solo ha dado de qué hablar por la magnitud de sus fichajes, sino también por la ambición con la que asume su primera temporada en la máxima categoría. En medio de ese contexto, una reciente entrevista de su presidente terminó llamando la atención por un motivo poco habitual. Más allá de refuerzos y objetivos deportivos, una confesión personal despertó curiosidad entre los hinchas y generó comentarios en redes sociales.

El club cajamarquino no quiere ser un equipo de paso en la Liga 1 y así lo ha demostrado con incorporaciones de experiencia. Nombres como Hernán Barcos o Pablo Lavandeira reforzaron la idea de un proyecto serio, con el que la dirigencia apunta a competir y no solo a mantenerse en la categoría.

Fue en ese escenario que Omar Zavaleta, presidente de FC Cajamarca, brindó una entrevista al programa PBO Campeonísimo, donde analizó el presente del club y el trabajo realizado en el mercado de pases. Sin embargo, una pregunta inesperada llevó la conversación hacia un terreno más personal.

Al ser consultado por su relación con el fútbol desde niño, el directivo sorprendió al confesar su hinchaje. “Soy un apasionado del fútbol. Yo soy hincha de Cristal, desde niño mi padre me compraba mi short, mi polo. Siempre he salido en Cajamarca con ese conjunto”, reveló, generando reacciones entre los hinchas de los clubes grandes.

La anécdota no quedó ahí. Zavaleta también contó que en su propia familia existen colores distintos, incluso dentro de la dirigencia del club. “Mi hermano mayor, que es vicepresidente, es de Alianza Lima. Él está muy emocionado con Barcos, está contento”, agregó, dejando una postal curiosa del entorno íntimo del FC Cajamarca.

FC Cajamarca anunció oficialmente la llegada de Hernán Barcos. (Foto: Facebook)

Más allá de los colores, el presidente dejó en claro que su rol actual está enfocado exclusivamente en el crecimiento institucional. En ese sentido, explicó cómo se dio uno de los movimientos más comentados del mercado: la llegada de Hernán Barcos, tras su salida de Alianza Lima.

Zavaleta contó que el contacto con el experimentado delantero fue directo y basado en el proyecto deportivo. “Hablamos cerca de una hora del proyecto, de las metas del club, de los objetivos. Le gustó”, señaló, destacando que el ‘Pirata’ pidió tiempo antes de tomar una decisión definitiva.

Con Barcos como referente, FC Cajamarca comenzó a rodearse de futbolistas con recorrido en la Liga 1 y en el extranjero. El presidente remarcó que no se trató de una competencia con otros clubes, sino de aprovechar oportunidades. “No le estamos quitando jugadores a nadie. Ellos quedaron libres y yo fui sincero con cada uno”, aclaró.

Finalmente, el mandamás cajamarquino dejó en claro que las aspiraciones del club van más allá de la permanencia. Si bien reconoce la dificultad del torneo, no oculta su ambición. “Ojalá podamos llegar a una Sudamericana o una Libertadores. ¿Por qué no soñar?”, comentó, reflejando el espíritu con el que FC Cajamarca afrontará su estreno en la Liga 1 2026.

TE PUEDE INTERESAR